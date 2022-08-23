Mustafakemalpaşa Belediyesi 100. Yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı eylül ayı etkinlik takvimini yayınladı. Mustafakemalpaşa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü dolayısıyla hazırlandığı etkinlikler ilçenin farklı noktalarında Mustafakemalpaşa halkıyla buluşacak.

Mustafakemalpaşa Belediyesi 100. Yıl dönümü dolayısıyla hazırladığı eylül ayı etkinlik takvimini yayınladı. Mustafakemalpaşa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü dolayısıyla hazırlandığı etkinlikler ilçenin farklı noktalarında Mustafakemalpaşa halkıyla buluşacak.

Birbirinden renkli programlar

Eylül ayı etkinliklerinde Kara İncir Festivali ile start veren Mustafakemalpaşa Belediyesi, 4 Eylül Akçapınar Kara İncirinin tanıtımını yapmak ve markalaşmasını sağlamak maksadıyla düzenlediği festivalin gelenekselleşeceğini duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda Mustafakemalpaşa halkının yoğun ilgisiyle geçen Akçapınar İncir Festivalinin 1 dakikada incir yeme yarışmasının bu senede olacağı müjdesini veren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar dünyanın en lezzetli incirini yemeye Mustafakemalpaşa’mıza bekliyorum" dedi.

Mustafakemalpaşa’nın güvercin potansiyelini tanıtmak ve genç nesillere kuş sevgisini aşılamak amacıyla yıllardır süregelen Güvercin Festivali bu senede, 7’den 77’ye her yaştan kuş severin yoğun ilgisi tüm güvercin severleri bekliyor. 11 Eylül günü gerçekleşecek olan 5. Güzel Güvercin Festivali milyonlarca güvercin meraklısını Mustafakemalpaşa’da ağırlayacak. Güvercin barış, güvercin özgürlük güvercin gökyüzünde ki sevdamızdır diyen Belediye Başkanı Mehmet Kanar 300 bin güvercin ile Mustafakemalpaşa’nın büyük bir potansiyeli olduğunu söyledi.

Mustafakemalpaşa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü dolayısıyla 14 Eylül günü yoğun bir etkinlik programı yayınlayan Mustafakemalpaşa Belediye, sabah saatlerinde ilçenin kurtuluş anma törenleri ile başlarken, öğle saatlerinde 6. Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni ile sosyal belediyecilik anlayışıyla, çocukların ilk mürüvvet heyecanlarına ortak oluyor.

Adnan Menderes meydanı Sefo ile coşacak

Rap müzik dünyasının son zamanlara damga vuran ismi olan Sefo, dijital müzik platformlarının en çok dinlenen parçaları Bilmem mi?, Isabella, Affettim şarkılarıyla 14 Eylül akşamı Adnan Menderes Meydanı’nda Mustafakemalpaşalılara unutulmaz bir yaz gecesi yaşatacak.

Yoğun bir programın ardından 24-26 Eylül arası nefes kesen yarışlara ev sahipliği yapacak olan Mustafakemalpaşa, dünya çapında gerçekleştirilen dev organizasyonla önemli turizm ataklarından birini ilçemizde gerçekleştiriyor olmaktan gurur duruyoruz diyen Başkan Kanar festivallerle dolu bir ay bizi bekliyor dedi.

Mustafakemalpaşa’da devrim niteliğinde projelerle ilçenin çehresini değiştiren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ‘’ İlçemizin 100. Yıl dönümünde ilçemize yaraşır bir şekilde onlarca etkinlik hazırladık ve hazırlamaya devam ediyoruz. Mustafakemalpaşa’yı tam anlamıyla eğlenceye doyuracağız. Hayata geçirdiğimiz projeler ile ilçemizi günden güne geliştirmeye devam ediyoruz. Sabah akşam gece gündüz demeden ben ve ekip arkadaşlarım hemşerilerimiz için çalışıyoruz. Gençlik Merkezimiz kısmetse yılsonunda bitiyor, altyapı çalışmalarımız hızla devam ediyor tamamlanan mahallelerimizde üstyapı çalışmalarımız başladı bile, artık Mustafakemalpaşa sanatıyla sporuyla, ilçenin güzellikleriyle Türkiye’nin güzide şehirlerinden biri olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyoruz. Eylül ayını dolu dolu etkinliklerle kapatıyor olacağız, tüm ilçe halkımı hep beraber eğlenceye davet ediyorum’’ açıklamasında bulundu.