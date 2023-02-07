Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkisi altına alan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle birçok il ve ilçede yardım ve destekler sürerken, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın “Vakit birlik vakti” diyerek başlattığı yardım seferberliği, rekor sayılara ulaştı. Mustafakemalpaşa’lı hayırseverler yardımlar için omuz omuza soğuk kar demeden doğu ve güneydoğu deprem bölgesi için seferber oldular.

Merkez üssü Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkisi altına alan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle birçok il ve ilçede yardım ve destekler sürerken, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ın “Vakit birlik vakti” diyerek başlattığı yardım seferberliği, rekor sayılara ulaştı. Mustafakemalpaşa’lı hayırseverler yardımlar için omuz omuza soğuk kar demeden doğu ve güneydoğu deprem bölgesi için seferber oldular.

Bursa Valiliği öncülüğünde AFAD İl Müdürlüğü koordinasyonundaki yardım kampanyasında kullanılmamış kıyafetler, gıda, battaniye ve bebek bezi, bebek mamaları, konserve yiyecekler, kişisel hijyen malzemeleri başta olmak üzere deprem bölgesinde kullanılacak yardım malzemeleri, Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin belirlemiş olduğu üç lokasyonda toplanan yardımlar, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ayrıştırılmak için gönderildi. Mustafakemalpaşa Belediyesi personellerince tasnif edilen malzemeler, gönüllü yardımseverin destekleriyle kamyonlara özenle yerleştirildi.

Mustafakemalpaşa arama kurtarma ekibi afet için yollarda

Türkiye’nin tek bir yürek olduğu bu günlerde ilçede yardım seferberliği başlatarak, onlarca yardım tırı gönderen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Ülkemizin başına gelen bu büyük deprem felaketinin ardından birlik ve beraberlik duygusunu yoğun olarak yaşıyoruz. Ekiplerimiz vatandaşlarımız gece gündüz demeden, doğu ve güneydoğu için çalışmaya devam ediyor. Bunun yanı sıra 15 kişilik Mustafakemalpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (MPAK) yola çıktı. Vatandaşlara ve arama kurtarma ekiplerine destek olacak Mustafakemalpaşa Belediyesi personellerinden oluşan 30 kişilik ekipleri de dün itibariyle uğurladık. Rabbim hayırlı haberler almayı nasip etsin. Hayırsever vatandaşlarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.