Mustafakemalpaşa Belediyesi’nin 141.kuruluş yıl dönümünde sahne alan TRT’nin sevilen programı ‘Alaturka Akşamlar’ hem Adnan Menderes Meydanı dolduran binlerce kişiye hem de ekranları başındaki milyonlarca izleyici unutulmaz bir gece yaşattı.

BURSA (İGFA) - TRT Müzik sanatçıları Mine Geçili ve İsmail Özkan’ın hem sunuculuğunu hemde solistliğini yaptığı ‘Alaturka Akşamlar’ programı Mustafakemalpaşa Adnan Menderes Meydanı’ndan tüm Türkiye’ye müzik ziyafeti çekti. İlçenin merkezi konumunda bulunan Adnan Menderes Meydanına kurulan özel sahne müzik severlerle buluşurken, gecenin konuk sanatçıları, Meliha Yazıcı ve Yunus Koşar oldu.

Adnan Menderes Meydanı’nda TRT Müzik kanalında canlı yayınlanan özel konser konuşan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ‘’Türkiye’nin 141 yaşında ki bu güzel hizmet çınarının kökleri geçmişimizi, gökyüzüne uzanan dalları geleceğimizi temsil ediyor. Kimler geldi, kimler geçti. Bu güzel ilçemiz için taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Bizler 3 yıl gibi kısa sürede 100 yıla damgasını vuracak çok önemli çalışmalara imza attık, atmaya devam ediyoruz” dedi.

DEVLER GİBİ ESERLER BIRAKMAK İÇİN, KARINCALAR GİBİ ÇALIŞIYORUZ

Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Devler gibi eserler bırakmak için, karıncalar gibi çalışmak lazım.’ Sözlerine vurgu yapan Başkan Mehmet Kanar, sözlerini şöyle sürdürdü;

“Allah’a şükür Gençlik Merkezi’nde geri sayım başladı, beraberliğimizin ve dayanışmamızın en güzel örneği Aşevi’miz de tencereler kaynıyor. Her gün hemşehrilerimin kapısını çalarak onlarla sevgilerini paylaşan, talep ve önerilerini alan ekiplerimiz, kültürel faaliyetlerimiz ve eğitime verdiğimiz destekler ile tarımsal hizmetler müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalarla dünya markası bir Mustafakemalpaşa hedefimize her gün daha fazla yaklaşıyoruz.

Gönülleri makam yapmak isteyenlerin makamlara ihtiyacı yoktur dünyanın en büyük makam odasında vatandaşlarımızla kucaklaşıyoruz. Engel tanımıyoruz dedik, engellilerimizle yeni bir dönem başlattık. Artık bu eserlerin, dev hizmetlerin tadını çıkaracağımız günler yakın. Daha yapacak çok işimiz, kat edecek çok yolumuz var. Bunun için bugüne kadar olduğu gibi dur durak bilmeden, canla başla çalışmaya devam edeceğiz’’