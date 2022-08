Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Mustafakemalpaşa Hayvan Barınağına ’Engelli Hayvan Birimini’ açtı.

Çeşitli kazalardan yaralanarak, duyu ve uzuv kaybına uğrayan engelli sokak hayvanları, Engelli Hayvan Birimi sayesinde hayata tutunuyor. Şehirleşme, araç yoğunluğu sebebiyle günde yüzlerce sokak hayvanı, yaşam alanından kopuyor. Uzuv kaybı yaşayan can dostlarının, sokakta tek başına yaşamasına göz yummayan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, can dostlarının tedavilerini üstleniyor.

Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından temin edilen geri dönüşüm cam kumbaraları Mustafakemalpaşa’nın can dostları için modern yuvalara dönüştürüldü. 1 dekar alan üzerine kurulan yuvalar Park ve Bahçeler Müdürlüğünden temin edilen 200 adetten fazla oyun grubu kauçuğu ile daha korunaklı zeminler haline getirildi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi çağrı merkezinden gelen talepler doğrultusunda veya ekipler tarafından bulunan sokak hayvanlarının tedavileri süreçleri bittikten sonra uzuv, duyu kaybı olan tüm sokak hayvanları, sahiplendirilmesi yapılana kadar engelli hayvan biriminde kalabilecek.

Sokak hayvanlarına olan hassasiyetiyle adından sıkça bahsettiren Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, “Barınağımız her gün ilçemizde ki hayvan severlerin ilgisiyle dolup taşıyor. Haftada yüzlerce can dostumuzu yeni ailelerine kavuşturuyoruz. Müthiş bir projeyi daha hayata geçirerek Engelli Hayvan Birimimizi kurduk. Sıfır Atık Müdürlüğümüz ve Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzden aldığımız atıl vaziyette bulunan 200 adet oyun kauçuk grubu, 20 adet geri dönüşüm cam kumbaraları can dostlarımız için modern birer yuva halini aldı. Yuvalar bizden mama odağı ve kuru mama desteği HEPAD’dan. Sosyal sorumluluk projemize desteklerini esirgemedikleri için kalben teşekkürlerimi iletiyorum. Can dostlarımız yeni aileleri için burada tüm hemşehrilerimizi bekliyor, satın almayalım sahiplenelim” açıklamasında bulundu.