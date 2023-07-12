Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak, kitaba erişimini kolaylaştırmak ve kitap takasını arttırmak için hayata geçirilen Sıfır Atık Sokak Kütüphanesi kuruldu. Çevreye duyarlı belediyecilik çerçevesinde hayata geçirilen projelere her geçen gün yenilerini ekleyen Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar "Kitap alışverişine teşvik eden Sokak Kütüphanesi uygulamamızı hayata geçirdik. Bu sayede hem kitaba erişim kolaylaşacak ve doğaya verilen zarar en aza indirilecek" dedi.

Mustafakemalpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından 1. sınıf Atık Getirme Merkezi’ne getiren, eski kırık dolaplar değerlendirilerek, Sokak Kütüphanesinin temellerini oluşturuldu. Atık ürünlerden oluşturulan Sokak Kütüphanesi, "Eski kitaplarını getirene okul harçlığı bizden" kampanyasıyla toplanan kitaplar yerleştirildi.

Çocukların dikkatini çekebilmek için özel dizayn edilen kütüphane ilk etapta Etibank, Mustafakemalpaşa Öğretmenevi ve Aziz Sancar Parkı olmak üzere ilçenin en uğrak üç lokasyonuna kuruldu. Kitap alışverişine teşvik eden Sokak Kütüphanesi, geniş kitap yelpazesine sahip.

Sokak Kütüphanesi hakkında açıklama yapan Başkan Kanar "Mustafakemalpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğümüz ile birlikte yine çevreci bir projeye daha imza attık. Daha önce Sıfır Atık Günü’nde Cahit Zarifoğlu İlkokuluna kurduğumuz ve ilk sıfır atık kütüphane olma özelliği taşıyan kütüphanemizi sokak kütüphanesine geçirdik. Şuan ilçenin en uğrak üç lokasyonuna kütüphanelerimizi kurduk. Sokak kütüphanesi projesini hayata geçirmeden önce uzun soluklu araştırmalar yaptık ve 1 ağaçtan ortalama 62 kitap basıldığı bilgisine eriştik. Kağıt üretimi için kesilen ağaçlar ve kullanılan sular, kitap basımındaki kimyasallar ve basılan kitapların dağıtımı için harcanan yakıt ve doğaya salınan emisyon düşünüldüğünde sokak kütüphanesi çevreci uygulamalara örnek bir proje. Yardımlaşma duygusunu pekiştirecek ve yeniden kullanıma teşvik edecek kütüphane projemizi her mahallemize kurmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.