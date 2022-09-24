Mustafakemalpaşa hakkında onlarca bilgi, belge ve görselin büyük çalışmalar sonucu bir araya toplandığı ‘Mustafakemalpaşa Ansiklopedisi’, sanal dünyada yerini aldı.

Mustafakemalpaşa hakkında onlarca bilgi, belge ve görselin büyük çalışmalar sonucu bir araya toplandığı ‘Mustafakemalpaşa Ansiklopedisi’, sanal dünyada yerini aldı.

1999-2009 yılları arasında Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı yapan Hayri Öztetikler’in kuruculuğunu üstlendiği interaktif ansiklopedi, veri girişi için kent belleğine katkı sunmak isteyen herkese açık olacak.

Mustafakemalpaşa’nın görsellerle desteklenmiş tarihi, kuruluşları, kişileri, şehir mekânları, yayınlar ve önemli olayları gibi birçok başlığın görüntülenebileceği ansiklopedi, şehrin dünü için kolektif bir hafıza oluştururken, geleceğe önemli bir birikim bırakacak.

Ansiklopedi sitesinin tanıtımı için düzenlenen programda konuşan Hayri Öztetikler, bu girişimin hiçbir ticari amacının olmadığını söylerken; “Mustafakemalpaşa’lıların desteği ve katkısıyla büyüyüp gelişecek olan ansiklopedimizin yararlı olacağına inanıyorum. İlçemizin adının ve düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında Mustafakemalpaşa’ya armağan olsun” dedi.

Kent kültürü araştırma çalışmaları çerçevesinde hazırlanan ‘Mustafakemalpaşa Ansiklopedisi’ adlı interaktif internet sitesinin tanıtım ve açılış kokteyli, Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu’nda düzenlenen bir programla yapıldı.

“Pandemi sürecinde yüzlerce belge hazırlandı”

Mustafakemalpaşa Ansiklopedisi’nin kurucusu Hayri Öztetikler, tanıtım etkinliğinde interkatif sitenin kuruluş amacı, hazırlık süreci ve kullanım yönetimi hakkında bilgiler verdi.

10 yıllık belediye başkanlığı döneminde, Mustafakemalpaşa’nın farklı yönleriyle kent tarihini ilgilendiren yüzlerce belge ve görsel biriktirdiğini söyleyen Öztetikler,pandemi sürecinde sanal ansiklopedi projesinin hayata geçirilmesi için ilk adımları atmaya başladığını belirtti.

Gelen önerileri değerlendirerek, yaptığı taramaların ardından birçok materyali sanal ortama aktardığını kaydeden Öztetikler şöyle konuştu; “Mustafakemalpaşa hakkında onlarca insan araştırmalar yapmakta; bilgi, belge ve görselleri çeşitli ortamlarda bizlerle paylaşmaktadırlar. Günümüze yönelik olarak da yeni görseller üretilmektedir. Bunun yanında daha gün yüzüne çıkmamış yüzlerce konu ve bilginin olduğunu tahmin etmekteyiz. Sitemiz, çeşitli mecralarda dağınık olarak bulunan bu materyalleri derlemek, tasnif etmek, bir araya getirip tüm bunlara çatı olma amacıyla hazırlanmıştır. Aklımızın erdiğince, bizim bilgi kapasitemizle orantılı olarak bu siteyi tamamen amatörce hazırladık. Hiçbir ticari amacımız yoktur.”

“En büyük katkıyı Mustafakemalpaşalılar verecek”

“Birçok eksiğimizin, ‘daha iyi olabilirdi’nin de farkındayız” diyen Hayri Öztetikler;“Zaman içerisinde bunları birlikte çözeceğimize inanıyorum. Sitemiz şu an için en iyi bilgisayarlarda görüntülenebilir. Telefonlar için olan aplikasyonunu hazırlıyoruz. Bir aksilik olmazsayılbaşında yayınlayabiliriz. Mustafakemalpaşa’lıların desteği ve katkısıyla büyüyüp gelişecek olan ansiklopedimizin yararlı olacağına inanıyorum. İlgililer, ansiklopedinin işleyişi ve ayrıntılarla ilgili bilgileri sayfanın altındaki siyah bölümden inceleyebilir.İlçemizin adının ve düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında Mustafakemalpaşa’ya armağan olsun. Her türlü görüş, öneri ve eleştirilerinizi iletişim formunu kullanarak bize iletebilirsiniz.Destekleriniz ve katkılarınız için teşekkür ederiz” dedi.

Alfabetik ansiklopedi, fotoğraf ve video arşivi, kitaplık, yazılar, Mustafakemalpaşa’nın tarihinin takip edilebileceği günlük ve haber arşivi olmak üzere 8 bölümden oluşan ‘mkpansiklopedi.com’ sitesine onayın ardından herkes içerik girebilecek.

Mustafakemalpaşa’nın yaşayan ansiklopedisi, kolektif bir emekle devamlı güncellenecek.