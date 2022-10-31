Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı coşkusunu katlamak amacıyla organize ettiği halk konserlerinde ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan Manisalılarla buluştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı coşkusunu katlamak amacıyla organize ettiği halk konserlerinde ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan Manisalılarla buluştu.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 99’uncu yıl dönümü kutlama etkinliklerinde Türk Halk Müziği’nin güçlü ve sevilen ismi Mustafa Yıldızdoğan Manisa’da sahne aldı. Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen konseri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Nazmi Akçay, MHP Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve çok sayıda Manisalı takip etti. ’Türkiyem’, ’Şehitler Ölmez’, ’Ne Mutlu Türküm Diyene’, ’Türk Kalacağız’, ’Saçların’, ’Kızıl Elma’ isimleri şarkılarını Manisalılar için seslendiren Mustafa Yıldızdoğan, Manisalıların büyük beğenisini topladı. Ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan’a hediyelerini Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü takdim etti. Başkanvekili Mehmet Güzgülü, "Bundan 40 gün önce Manisa’nın düşman işgalinde kurtuluş haftasında bir hafta süren konserlerimiz vardı. Cumhuriyetimizin 99’uncu yılı kutlamalarında da Mustafa Yıldızdoğan ile bir aradayız. Bu bağımsız bayrağı göklerden indirmeyen başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" diye konuştu.