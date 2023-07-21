Başarılı şarkıcı Hande Dönmez, önceki akşam Bodrum’daki Azka Otel’de sahne aldı.

Sevenlerini arabesk müziklerle karşılayan Dönmez, rapertuvarındaki hareketli şarkılarla da geceye renk kattı. Geçtiğimiz günlerde kadınlar voleybolunda Milletler Ligi Şampiyonu olan ’Filenin Sultanları’na "Erik Dalı" şarkısını armağan eden başarılı şarkıcı, "Biliyorsunuz ki Filenin Sultanları kızlarımız şampiyon oldu. Türk kadınının gücünü tüm dünyaya gösterdi. Biz de buradan hep birlikte söyleyerek bu şarkıyı onlara armağan edelim" dedi.

"Uzaylı" sahnede

Bodrum’da tatiline devam eden "Uzaylı" lakabıyla bilinen Mustafa Topaloğlu da Hande Dönmez’in daveti üzerine sahneye çıktı. Birlikte "Oy Oy Emine" şarkısını söyleyerek düet yapan Hande Dönmez ile Mustafa Topaloğlu, muhteşem performanslarıyla alkış aldı.

Öte yandan, sahneden indikten sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Mustafa Topaloğlu, "Bodrum tatilimiz güzel bir şekilde devam ediyor. Bu akşam da yakın dostum Hande Dönmez’i dinlemeye geldim. Sağ olsun o da beni sahneye davet etti" dedi.

Muhabirlerin, "Sizi denizde hiç görüntüleyemiyoruz. Bunun özel bir sebebi var mı" sorusuna Topaloğlu, "Su üstünde yüzmüyoruz, gökyüzünde uçuyoruz" diyerek esprili bir şekilde cevap verdi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Dönmez, sevenlerinin alkışları eşliğinde sahne performansını noktaladı.