Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen , Ak Parti 4.Olağanüstü Büyük Kongresi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ın tek aday olduğu liste ile 75 kişilik MKYK , Merkez Disiplin Kurulu , Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu ve Siyasi Erdem ve Etik Kurulu Üyeleri belirlendi.

Önceki dönemler Ekonomi Bakan Yardımcısı ,Ak Parti 2014 yılı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Sever MKYK Üyesi olarak seçildi.

Mustafa Sever ,listenin açıklanması ile yaptığı açıklamada '' Mersin'imize , Ülkemize hayırlı uğurlu olsun , hepimiz birlik ve beraberlik içerisinde güzel hizmetler vermek için elbirliği ile çalışacağız '' dedi.

Mustafa Sever kimdir ?

Mustafa SEVER, 1968 yılında Mersin'in Mut İlçesine bağlı Zeytin Çukuru Köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Mut'ta tamamlayan Sever, 1986 yılında girmiş olduğu Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesini 1989 yılı Haziran döneminde dereceyle bitirerek Ziraat Mühendisi olarak mezun oldu.

1999-2002 yılları arasında Londra’da görev yaptığı sürede İngiltere South Bank Üniversitesi’nde İşletme Mastırı yaptı.

1990 yılında Uzman Yardımcısı sınavını branşında birincilikle kazanarak Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'na girdi. 1994 yılında yine sınavla Hazine ve Dış Ticaret Uzmanı olan Mustafa SEVER, Müsteşarlıktaki ilk görevlerinde tarım sektörüyle ilgili çalışmalar yaptı. Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması müzakerelerinde ve çeşitli ülkelerle imzalamış olduğumuz Serbest Ticaret Anlaşmaları müzakere heyetlerinde görev aldı.

1999 yılında atandığı Londra Büyükelçiliği Ticaret Müşavir Yardımcılığında 3 yıl görev yaptı.

2002 yılında yurda dönerek sırasıyla, Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü, aynı yerde Tarım Dairesi Başkanı, İhracat Genel Müdürlüğü'nde Tarım Dairesi Başkanı, İthalat Genel Müdürlüğü'nde Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 28.08.2009 tarihinde İthalat Genel Müdürü olarak atandı.

Mustafa Sever, DTM’deki görevleri süresince,

Ø Narenciyenin ihracatını ve üretici gelirini artırmak amacıyla yurt dışında tanıtım yapmak üzere kurulan Narenciye Tanıtım Grubunun Kurucu Başkanlığı;

Ø Zeytin ve zeytinyağının ihracatını ve üretici gelirini artırmak amacıyla yurtdışında tanıtım yapmak üzere kurulan Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi ile Su Ürünleri Tanıtım Grubu'nun Kurucu Başkanlığı görevini yürütmüş;

Ø 2005-2008 yıllarında başkanlığını yaptığı Uzakdoğu'ya Taze Meyve-Sebze İhracatını Geliştirme Komitesi'nin çalışmaları sonucunda ilk defa dünyanın bu bölgesine başta greyfurt olmak üzere meyve-sebze ihracatının önünün açılması;

Ø Yerli muz ile kuşüzümünün ithalata karşı korunarak üretiminin ve iç piyasa payının artırılması;

Ø Türkiye'de ilk defa tarladan sofraya izlenebilirlik sistemi kurularak erkenci kayısıda ihracat yolunun açılması suretiyle üreticinin ürününü daha yüksek fiyatlarla değerlendirmesinin sağlanması;

Ø Mısır, çeltik, yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında geliştirilmesine öncülük ettiği politikalarla üretimin artırılması;

Ø Fındık Tanıtım Grubu Eylem Planının hazırlanması ve çalışmalarının başarıya ulaştırılarak 2008/2009 sezonundan bu yana uygulanan ve hazine zararını ortadan kaldıran yeni Fındık Stratejisi'nin oluşturulması hususlarındaki çalışmaları yürütmüştür.

Mustafa SEVER, 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimlerinde aday olmak üzere 12 Mart 2011 tarihinde T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü görevinden ayrıldı.

Genel Seçimlerde AK Parti Mersin Milletvekili Adayı olarak seçimlere girdi.

Yapılan genel seçimlerden sonra 27 Haziran 2011 tarihinde tekrar İthalat Genel Müdürlüğü görevine geri döndü.

Mustafa Sever, 03/08/2012 tarihli ve 28373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan kararname ile Ekonomi Bakan Yardımcılığına atandı.

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Seçimlerinde AK PARTİ Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak üzere 29/11/2013 tarihinde Ekonomi Bakan Yardımcısı görevinden ayrıldı.

Bakan Müşaviri olarak Ekonomi Bakanlığına geri döndü. 2015 ve 2106 döneminde Şeker Kurulu üyeliği ve Şeker Kurulu Başkan Vekilliği yaptı. 2020 Yılında emekli olarak özel sektörde 2 yıl Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2022 yılından buyana Yenilio Teknoloji A.Ş’de Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmaktadır. Çok iyi derecede İngilizce bilmekte olup, evli ve bir çocuk babasıdır.