Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Azerbaycan’ın İran’daki büyükelçiliğine düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Mustafa Sarıgül, “Azerbaycan bizim kardeş ülkemizdir. Biz iki devlet, bir milletiz, Azerbaycanlı kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimiz saygı ve sevgi ile iletiyoruz” dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Azerbaycan’ın İran’daki büyükelçiliğine düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Mustafa Sarıgül, “Azerbaycan bizim kardeş ülkemizdir. Biz iki devlet, bir milletiz, Azerbaycanlı kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimiz saygı ve sevgi ile iletiyoruz” dedi.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Bakırköy Kadın Cezaevi’nin önünde açıklamalarda bulundu. Konuşmasında İran- Azerbaycan ilişkilerine değinen Mustafa Sarıgül, "Özellikle İran da önemli ölçüler içerisinde bir Amerikan provokasyonun olduğunu görüyorum. Özellikle bir ülkede karışıklık çıkıyorsa anlayın ki o karışıklığın arkasında mutlaka ve mutlaka Amerika vardır" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşında da ABD’nin parmağı olduğunu belirten Sarıgül, “Nasıl ki NATO’yu Ukrayna’ya çağırıp, Ukrayna Cumhurbaşkanını tahrik ettiler, Rusya-Ukrayna savaşını çıkardılar; Bunun altında da Amerika vardır” seklinde konuştu.

“Biz iki devlet, bir milletiz”

Azerbaycan’ın İran’daki büyükelçiliğine düzenlenen saldırıya ilişkin konuşan Sarıgül, “Dünya’nın bir noktasında bir olay çıkıyorsa anlayın ki Amerika olayın içerisindedir. Amerika savaştan beslenen bir ülke, Amerika’nın sanayisi daha çok savaşa yönelik o nedenle silah fabrikası sahipleri kesinlikle savaşın bitmesini istemez, hastane sahipleri de ne yazık ki hastanın bitmesini istemez o nedenle İran bizim komşumuzdur; huzurlu olmasını, demokrasi içerisinde yönetilmesini arzu ederiz. Azerbaycan bizim kardeş ülkemizdir. Biz iki devlet, bir milletiz. Azerbaycanlı kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimiz saygı ve sevgi ile iletiyoruz. Azerbaycan hükümetinin bu konuda duyarlı olması İran ile Azerbaycan’ın arasının açılmasını isteyen güçlere prim verilmemesini, Azerbaycan’ın da sağduyulu bir şekilde hareket edeceğini inanıyorum” açıklamasında bulundu.