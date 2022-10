Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Miçotakis Amerika sana çok uzak, Türkiye sana çok yakın, senin baban darbe olduğu zaman Amerika’ya sığınmadı, Türkiye’ye sığındı” dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Miçotakis Amerika sana çok uzak, Türkiye sana çok yakın, senin baban darbe olduğu zaman Amerika’ya sığınmadı, Türkiye’ye sığındı” dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı öncesi Kadıköy Boğa Heykeli önünde gazetecilere basın açıklamasında bulundu. Sarıgül, son zamanlarda yaptığı açıklamalar nedeniyle Yunanistan Başkanı Miçotakis’a, “Türkiye olarak Yunanistan’a barış elimizi uzatıyoruz, ama Miçotakis sürekli yumruk sıkıyor. Yumruk sıkan bir elle barış olmaz.” diyerek tepki gösterdi. Sarıgül, “Miçotakis şu anda tamamen Amerika’ya güveniyor bunu doğru bulmuyoruz. Yunanistan şu anda Amerika’nın bir eyaleti haline geldi. Buradan Kadıköy Altıyol’dan Miçotakis’e sesleniyorum. Sayın Miçotakis, Türkiye ile dost olmak senin hayrınadır. Sayın Miçotakis, Amerika sana çok uzak Türkiye sana çok yakın. Sayın Miçotakis senin baban darbe olduğu zaman Amerika’ya sığınmadı Türkiye’ye sığındı ve Türkiye senin babana karşı gerekli misafirperverliği gösterdi. Ve Sayın Miçotakis ayıdan post Amerika’dan dost olmaz. Türkiye’ye güven o senin hayrınadır.” diye konuştu.

“Türk sevgisiyle atan bütün yürekler Fenerbahçe’nin galibiyetini bekliyor”

Mustafa Sarıgül, “Bugün özellikle bir Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe’yi destekliyorum. Fenerbahçe’nin evlatları bugün büyük bir heyecanla çıksınlar, büyük bir enerji ile çıksınlar ve bugün 80 milyon ve dünyadaki Türk sevgisiyle atan bütün yürekler Fenerbahçe’nin galibiyetini bekliyor. Heyecan istemiyorum, sakin oynasınlar, güzel oynasınlar. Soruyorlar bende biraz Erzincan usulü İngilizce ile cevap vereyim. Sonucu soruyorlar one, two, there, zero.” diye konuştu.

“Bayrağımız ve toprağımız tehlikeye düşerse gereken her şeyi yaparız”

Sarıgül, “Seyircilerden ricam, biraz sonra izleyecekler sakın ha sakın tahriklere kapılmayın, sakın ha sakın provokasyonlara kapılmayın. Bütün seyircilerimizden ricam kışkırtacaklar sahaya sakın bir şey atmayın. Türk insanının misafirperverliğini lütfen gösterin. Tam 100 sene önce İzmir’den düşman denize döküldüğü zaman Mustafa Kemal Atatürk konağa girerken Yunan bayrağını önüne serdiler ve o büyük insan dedi ki; ‘Bir milletin bayrağına basılmaz.’ Yunan bayrağını aldı ve Yunanlı generale teslim etti. Biz böylesine misafirperver bir ülkeyiz. Ama sabrımızın da taşmaması lazım, sabrımız taşarsa bayrağımız ve toprağımız tehlikeye düşerse gereken her şeyi yaparız. Bugün burada AEK takımına misafirperverliğimizi göstereceğiz. Dışarıda cömert olacağız ama sahada kesinlikle cömert olmayacağız.” ifadelerini kullandı.

“Biz inançlar üzerinden siyaset yapılmasını kesinlikle doğru bulmayız”

Mustafa Sarıgül, “Biz inançlara saygılı laikliği savunuyoruz. Şu anda başı açık olan kardeşimde bizim başı kapalı olan kardeşimde bizim. Türkiye’nin gündeminde işsizlik var, hayat pahalılığı var. Türkiye’nin gündeminde farklı konular var. Biz inançlar üzerinden siyaset yapılmasını kesinlikle doğru bulmayız. İnançlarımız Allah’ımıza ulaşma yoludur, siyasete ulaşma yolu olarak kullanılmamalıdır.” şeklinde konuştu.