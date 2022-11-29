Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Altılı Masanın anayasa teklifini değerlendirerek dar bölge ve tercihli seçim sistemine geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Altılı Masanın anayasa teklifini değerlendirerek dar bölge ve tercihli seçim sistemine geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, çeşitli programlara katılmak üzere Giresun’a geldi. Sarıgül, Giresun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun önünde yaptığı açıklamada af talebini bir kez daha yineledi.

Sarıgül, “Bizim af talebimiz siyasi bir talep değil, vicdani bir taleptir. Bayrağımıza karşı, toprağımıza karşı işleniş suçlar bu af talebinin dışındadır. Özellikle uyuşturucu baronları bu af talebinin dışındadır. Yine ulusal birliğimize karşı işlenen suçlar bu af talebinin karşısındadır. O nedenle Türkiye Değişim Partisi olarak anneler için affet Türkiye’m, babalar için affet Türkiye’m, çocuklar için affet Türkiye’m. Kardeşlik hukuku için bu af çağrımıza bütün yurttaşlarımızın destek vereceğine inanıyorum. Giresun cezaevinin önünden bütün ulusuma sesleniyorum. Benim vicdanlı devletime, merhametli devletime sesleniyorum. Anneler için, babalar için, çocuklar için affet Türkiye’m, affet Türkiye’m, affet Türkiye’m” dedi.

“Dar bölge ve tercihli seçimin hayata geçmesi lazım”

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Partinin oluşturduğu Altılı Masanın anayasa teklifiyle ilgili konuşan Sarıgül, dar bölge ve tercihli seçim sistemini önerdi.

Sarıgül, şu ifadelere yer verdi:

“Altılı masanın anayasa taslağı Türkiye Değişim Partisinin önerilerinin büyük bir kısmını kapsamaktadır. Ama altılı masanın önerdiği taslağa biraz daha ilavelerde bulunmamız lazım. Özellikle rahmetli Özal döneminde, Ecevit döneminde ve Demirel döneminde uygulanan dar bölge ve tercihli oyun mutlaka ve mutlaka hayata geçmesi lazım. Dar bölge ve tercihli olursa milletvekilleri genel başkana bağlı milletvekili olmaz, halka bağlı milletvekili olur, milletimize bağlı milletvekili olur. Bu taslak üzerinde biraz daha çalışmamız lazım. Anayasayı da siyaset malzemesi yapmayı doğru bulmam. İnşallah Türkiye Değişim Partisinin anayasa önerisi seçimden hemen sonra Ak Partinin, Milliyetçi Hareket Partisinin, Cumhuriyet Halk Partisinin, Türkiye Değişim Partisinin ve bütün siyasi partilerin katılacağı oy birliğiyle inşallah milletimizin anayasasını yapmalıyız. Sivil bir anayasa yapmalıyız.”

“Uzman çavuşlarımızın kadroya geçirilmesini arzu ediyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi konusunda yaptığı açıklamaya değinen Sarıgül, uzman çavuşların da kadroya geçirilmesi konusunda çağrıda bulundu.

Sarıgül, “Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu sözleşmeli personellerin kadroya alınmasını son derece doğru buluyorum. 600 bin sözleşmeli personel böylesine bir haberi beklemekteydi. Özellikle polis evlerinde çalışan, özellikle öğretmen evlerinde çalışan, özellikle hakim ve savcılar misafirhanelerinde çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi son derece değerlidir, son derece olumludur. Ancak bu noktada mutlaka ve mutlaka uzman çavuşlarımız var. Sözleşmeli uzman çavuş olmaz. Uzman çavuşlarımızın da mutlaka kadroya geçmesini arzu ediyoruz. Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’a sesleniyorum” şeklinde konuştu.