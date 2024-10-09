Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Mustafa Sandal’ın konserine gitti.İSTANBUL (İGFA) - Konser sırasında eşiyle birlikte kendisini izlemeye gelen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a teşekkür eden Mustafa Sandal, Baş'ın, Türkiye'nin gelecekte ve önümüzdeki zaman içinde çok ama çok kıymetli figürlerinden biri olacaağını öne sürdü.

BTP Genel Başkanı Baş için “Politik sahnede olması gereken çok kıymetli, çok özel insanlara ihtiyacımız var" diyen sanatçı Mustafa Sandal, "Onlar günü geldiğinde, zamanı geldiğinde hayatlarımıza bazı böyle dokunuşlar yapabilecek, kalbinin frekansı doğru yerde olan insanlar. Bizim politik arenada böyle değerlere ve insanlara ihtiyacımız var. Onlardan bir tanesi, belki de dikkat ediyorsunuzdur, söylediği ve konuştuğu her cümle mantık çerçevesi içinde bir rezonans yaratıyor. Ben yanlış cümlesini duymadım ya da ters gelen cümlesini duymadım. Türkiye'nin gelecekte ve önümüzdeki zaman içinde çok ama çok kıymetli figürlerinden biri olacak olan Hüseyin Baş, bu akşam eşiyle birlikte burada huzurlarınızda. Kendisine kocaman alkış, seviyorum seni adam!" diye konuştu.