Antalya’da tamamlanan 12. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nda Kayseri Yay Tan Say Spor Kulübünden Mustafa Said Yörükoğlu Türkiye üçüncüsü oldu.

Kayseri’de taekwondo sporunun lokomotiflerinden olan Yay Tan Say Spor Kulübü önemli bir başarıya imza attı. Antalya Spor Salonu’nda 16 Şubat’ta tamamlanan ve 60 ülkeden 3 bine yakın sporcunun mücadele ettiği 12. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası’nın Büyük Erkekler kategorisinde Yay Tan Say Kulübü’nden Mustafa Said Yörükoğlu 74 kiloda bronz madalyaya uzandı. Sırasıyla Türkiye ve Estonya’dan rakiplerini yenen Yörükoğlu, üçüncü maçında Bosna Hersekli rakibini yenerek ismini yarı finale yazdırdı. Yarı finalde son dünya şampiyonu Sırp rakibiyle ikili mücadelede sakatlanan Mustafa Said Yörükoğlu yenilerek 3.’ük madalyasının sahibi oldu.