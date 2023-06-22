Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, kurbanlık hayvan alacak vatandaşların bir sorun halinde bölgede bulunan veteriner hekimlerden yardım alabileceklerini söyleyerek, “Vatandaşlarımız uygulama üzerinden kurbanın bütün bilgilerine ulaşabilir” dedi.

Görevli personeller tarafından hem yol kontrolleri hem de küpe kontrollerinin yapıldığını söyleyen Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, “Öncelikle önümüzdeki süreçte yaşayacağımız Kurban Bayramı’nı şimdiden tebrik ediyorum. Bizim için çok önemli bir dönem, ülkenin büyük bir kesiminde hayvan hareketlerinin olduğu, bu hareketlerle beraber de gerekli hayvan sağlığının sahadaki veteriner arkadaşlarımızın kontrolleri yoğunlaştı. Şu anda hem yol kontrollerini yapıyoruz. Doğudan batıya doğru giden araçların üzerinde mevcut bulundurmuş oldukları hayvanlarla ilgili sevk raporları, hayvan sağlığı ile ilgili aşılamaların yapılıp yapılmadığı konusunda arkadaşlarımız çalışmalar yapıyorlar. Hayvan pazarlarına da özellikle gelen hayvanların yine küpe ve sevk raporları kontrol ediliyor. Özellikle vatandaşlarımızdan pazarlarda hayvan alırken hayvanın dini açıdan vecibe olduğu için büyükbaşlarda belli bir yaş olgunluğuna gelmesi lazım. Bunu da en kolay gösteren şeylerden bir tanesi ön dişleri. Ön dişleriyle ilgili değişimlerini görmüş olmaları lazım. Bununla ilgili de kurban alacak olanlardan konuyla ilgili bilgileri yok ise bizim bütün hayvan pazarlarında veteriner hekim arkadaşlarımız görevli bulunuyor. Onlardan gerekli yardımı alabilirler” dedi.

Şahin, vatandaşların Tarım Cebimde uygulaması ile kurbanın bütün bilgilerine ulaşabileceklerini söyleyerek, “Son yıl içerisinde Türkiye’deki kurban kesiminde olan değişim artık gözle görülebilir hale geldi. Yaklaşık 2 yıl önce ilimizde 35 bin civarında küçükbaş hayvan kesilirken, geçen yıl 70 bine ulaştı. İnşallah bu sene o rakamları da geçeceğiz. Çünkü sürdürülebilir bir hayvancılığın olabilmesi için aslına bakarsanız küçükbaş her zaman için çok daha öne çıkıyor. Bölge zaten küçükbaşta Türkiye’deki en önemli noktalarımızdan bir tanesi ama büyükbaşta da iyiyiz. Dediğimiz gibi bu sadece vatandaşlarımızın alışkanlıklarına bağlı olarak kurbanlıklarını alacaklar. Artık Tarım Cebimde dediğimiz bir uygulamamız var. Bu uygulama içerisine girdiklerinde hayvanın kulak küpe numarasını yazıp sorguladıklarında hayvanın yapılmış olan aşıları, doğum tarihi de dahil olmak üzere tamamını bunun üzerinde görebiliyorlar. Ben önümüzdeki Kurban Bayramı’nın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kesimle beraber sonrasında etin telef olmaması, doğru bir şekilde soğuk zincire taşınması gerekiyor. Bununla ilgili de özellikle buradaki gibi modern ve yakın kesimhanelerde olduğunda kanın tamamen boşalmış olması ve sakatatlar da olmak üzere tamamının dışarı atılmaması konusunda da vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Bizim için öncelik hem hayvana eziyet çektirmeden kesilmesi daha sonrasında da kesilecek olan büyükbaşın 20 ayın üzerinde bu hale gelmesi için besisi var. 9 ayda annesinde beklediğini varsayarsak, 30 aylık bir emeğin sonucunda biz bunları kesiyoruz. Bunun da kıymetini bilmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.