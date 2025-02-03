Türkiye Dağcılık Federasyonu Spor Tırmanış Büyükler Boulder Türkiye Şampiyonası 1-2 Şubat 2025 tarihlerinde Isparta’da gerçekleştirilirken, Nevşehir Belediyesi SK sporcusu Mustafa Sacit Sümer Türkiye şampiyonu oldu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Isparta’da düzenlenen Spor Tırmanış Büyükler Bouldering Türkiye Şampiyonası’nda Nevşehir Belediyesi SK sporcusu Mustafa Sacit Sümer Türkiye şampiyonu oldu. 28 erkek 13 kız toplam 41 sporcunun yarıştığı etkinlikte Nevşehir Belediyesi SK takımı adına bireysel Mustafa Sacit Sümer, Mustafa Talha Geçici ve Alperen Dursun katılırken sporcular Nevşehir’i temsil etti. Şampiyona Süleyman Demirel Üniversitesi Tırmanma Duvarı’nda gerçekleştirilirken organizasyonda ilk gün sıralama turları, ikinci gün ise final turları yapıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından sporun ve sporcunun her zaman desteklenmeye devam edileceği bildirildi.