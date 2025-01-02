Ahsen-i takvim üzerine dünyaya gelmiş olan “insan”ın fıtraten ihtiyaç duyduğu eğitim, kültür ve sanat özelinde irfâni yolculuğuna ilave katma değerler üretme umdesiyle 2024 yılında tesis edilen Mustafa Rıza Bey Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı 2025 yılına sanat ödülleriyle "merhaba" diyor!

Geleneksel sanat kursları ve eğitim burslarının yanında vakıf merkezi nezdindeki Armutlu’nun ilk ve tek kütüphanesinde 750 üyeye hizmet götürmekte olan Mustafa Rıza Bey Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı geleneksel sanatlarımızın ustalarına takdim edeceği Sanat Ödülleriyle vefâ gösteriyor.

Vakıf bu çerçevede 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 14:00’te vakıf merkezinin bulunduğu Armutlu’da düzenlenecek olan ödül töreninde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hüseyin Gündüz’e, Hattat-Ebrucu Ahmet Sabri Mandıracı’ya ve Hattat Mahmut Şahin’e sanat ödülleri takdim edecek.

Vakıf Mütevelli Heyeti, Hattat Hüseyin Gündüz’e takdim edilecek üstün hizmet ödülünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde 40 yıldır Türk hat sanatı için ürettiği istisnai katma değerler ile örnek yazı koleksiyonculuğu çerçevesinde Hattat-Ebrucu Sabri Mandıracı’ya takdim edilecek 2024 Sanat Ödülünü 50 yıla yaklaşan sanat hayatında yazı hocası Prof. Dr. Ali Alparslan’ın ve ebru hocası Mustafa Düzgünman’ın misyonunu hüvesi hüvesine milimi milimine devam ettiriyor olması ve Hattat Mahmut Şahin’e takdim edilecek 2025 Sanat Ödülünü, sanatçının 2003-2023 tarihleri arasında yirmi yıl boyunca İstanbul ve Kocaeli’deki hüsn-i hat derslerinin yanında Bursa, Eskişehir ve Kütahya’da tesis ettiği geleneksel sanatlar dernekleri bünyesinde yüzlerce yazı talebesinin yetişmesine zemin teşkil ettiği için takdim ediyor.

Mustafa Rıza Bey Vakfı’nın Sanat Ödülleri Törenine Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Armutlu Kaymakamı Yusuf Melikşah Aydın, Armutlu Belediye Başkanı Cengiz Arslan ile birlikte ilçenin mülkî ve idarî amirleri, kardeş STK’ların yöneticileri ve Armutlu halkı iştirak edecek.