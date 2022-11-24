Menteşe Belediyesi katkıları ile Türk edebiyatını desteklemek ve öykü yazarlarını teşvik etmek amacıyla “Mustafa Özbey Edebiyat Ödülü” sahibini buluyor.

Menteşe Belediyesi katkıları ile Türk edebiyatını desteklemek ve öykü yazarlarını teşvik etmek amacıyla “Mustafa Özbey Edebiyat Ödülü” sahibini buluyor.

Yarışmaya katılan toplam 28 dosya Dr. Gizem Ece Gönül, Merve Gün ve Nilay Bilir’den oluşan ön kurul tarafından incelendikten sonra, finale kalan 12 dosya Prof. Dr. Oktay Yivli, Prof. Dr. Yunus Balcı ve Yazar - Eleştirmen Senem Gezeroğlu’ndan oluşan seçici kurul tarafından değerlendirildi.

Finale kalan dosyaların arasından, Gürcan Banger tarafından kaleme alınan ‘Derhal Çık Oradan’ adlı dosya birinciliğe layık görüldü. Ödül alan yazara 26 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 17.00’de, Zihni Derin İş Merkezi’nde bulunan Menteşe Belediye Tiyatrosu Ayhan İçöz salonunda düzenlenecek törenle ödül sertifikası ve plaketi verilecek. Ödül alan yazarın eseri, Günce Yayınları tarafından basılarak dağıtıma sunulacak. Ödül töreni tüm sanatseverlere açık olacak.