Günce Yayınları ile Menteşe Belediyesi’nin birlikte düzenlediği ‘2’nci Mustafa Özbey Edebiyat Ödülü’ öykü yarışması sonuçlandı. 58 dosyanın katıldı yarışmada İdris U. Yördem’in ‘Her Şey Başta Çok İyi Gidiyordu’ dosyası jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda birinci seçilerek ödüle layık görüldü.

Türk edebiyatını desteklemek ve öykü yazarlarını teşvik etmek amacıyla Menteşe Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Mustafa Özbey Edebiyat Ödül töreni, 4 Kasım 2023 Cumartesi günü saat: 18.00’de Zihni Derin İş Merkezinde yapılacak.