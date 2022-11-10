AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "43 Günde Kütahya" programı çerçevesinde 7 bin 481 kişinin ziyaret edildiğini bildirdi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, "43 Günde Kütahya" programı çerçevesinde 7 bin 481 kişinin ziyaret edildiğini bildirdi.

Bahçeli Evler Mahallesi’nde esnaf ve ev ziyaretleri yapan Önsay, "43 Günde Kütahya’mızı fethetmeye devam ediyoruz" dedi.

Önsay, "Saha çalışmalarımız tüm teşkilat mensuplarımızın gayret ve çabaları ile tam gaz devam ediyor. Kapıları çalıyoruz, hasbihal ediyoruz, hemşehrilerimizin dertleri ile dertleniyoruz, sevinçlerine ortak oluyoruz. Bu çalışmalarda vatandaşlarımızın soru ve görüşlerini alıyoruz karşılıklı fikir alışverişi yapıyoruz, önerilerini dinliyor not alıyoruz. Çalışmalarımızın başladığı lansman toplantımızdan itibaren, bugüne dek toplam 7 bin 481 hemşehrimizi ziyaret ettik. Kütahya merkezde 29 bin il genelinde 73 bin üyesi olan büyük bir aileyiz. Bu aynı zamanda bir saha çalışması. Üyelerimizin ülke ve Kütahya ile ilgili ortaya koydukları önerilerini görüşlere bakarak şehrimizi daha ileriye taşıyacağız. Bu proje AK Parti açısından önemli bir proje. Çalışmalarımızı aralıksız devam edecek. Tüm teşkilatımıza emekleri için yürekten teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.