Elektrik Mühendisi Mustafa Nadi Sarıışık, Elektrik Mühendisleri Odası Kütahya İl Temsilciliği görevine getirildi.

Elektrik Mühendisi Mustafa Nadi Sarıışık, Elektrik Mühendisleri Odası Kütahya İl Temsilciliği görevine getirildi.

Eskişehir Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ender Kelleci, Başkan Yardımcısı Ahmet Şakar, Yazman Salih Eğerci ve Sayman Özcan Özdemir’in katılımıyla, Elektrik Mühendisleri Odası Kütahya İl Temsilciliği’nde devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Bu arada, uzun yıllar il temsilciliği görevini yürüten Yaşar Varmaz, temsilci yardımcısı Emre Ünlükaya ve büro personeli Mehmet Ali Yemenici’ye temsilciliğe verdikleri emeklerden ve katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Başkan Kelleci, ODTÜ Elektrik Mühendisliği mezunu olan Sarıışık’a başarılar diledi.