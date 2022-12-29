Anadolu Mektebi Bayburt’ta projesi ve yazar okumaları çerçevesinde Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi tarafından Mustafa Kutlu Paneli düzenlendi.

Anadolu Mektebi Bayburt’ta projesi ve yazar okumaları çerçevesinde Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi tarafından Mustafa Kutlu Paneli düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Müdür Yardımcısı Mehmet Güven ve Şube Müdürü İsa Akgün’le birlikte katıldığı paneli ilgiyle takip etti. Öğrenciler, daha önce okudukları Mustafa Kutlu eserlerini panel esnasında değerlendirirken zaman zaman dinleyicilere de sorular yönelttiler.

Rekabet Kurumu Kız Anadolu Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşen panelde konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, projenin hayata geçirilmesinde ve düzenlenen panelde emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür ederek ilimizde bu tür faaliyetlerin süreceğini belirtti.