Bartın’da haber sitesi sahibi Mustafa Kurt, Bartın İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Uzm.Dr. Özkan Pulat’ı ziyaret ederek, görevinde başarı diledi.

Bartın’da yayın yapan Gündem Haber Ajansı isimli internet sitesinin sahibi Mustafa Kurt, bir süre önce Bartın Devlet Hastanesi Başhekimliği görevinden İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Uzm. Dr. Özkan Pulat’ı ziyaret etti. Kurt, yeni görevinin hayırlı olmasını dilediği Pulat’a başarı diledi.

Pulat ise, ziyaret ve iyi dilekleri nedeniyle Mustafa Kurt’a teşekkür etti.