Adana’da, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Bisiklet ve yürüyüş parkurları ile birlikte Mustafa Kemal Paşa Bulvarı adına yakışan bir hale getiriliyor

Adana’da, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Bisiklet ve yürüyüş parkurları ile birlikte Mustafa Kemal Paşa Bulvarı adına yakışan bir hale getiriliyor

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda devam eden asfaltlama çalışmalarını inceledi.

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda bakıma ve yenilenmeye uzun yıllardır ihtiyaç duyulduğunu belirten Başkan Karalar, “Bir kaç gün önce burada bakım ve yenileme işlemlerine başladık. Hızla devam eden bir iş. Hem yol daha düzgün olacak hem de bisiklet ve yürüyüş parkurlarıyla birlikte Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nın çehresi değişecek. Adına yakışan bir yol haline gelecek Mustafa Kemal Paşa Bulvarı. Ekiplerimiz hızlı çalışıyor ve kısa süre içinde yenileme işini bitireceğiz. Kentte çok sayıda noktada aynı anda çalışıyoruz. Adana’nın dört bir yanı şantiyeye döndü. Her kulvarda çalışmalarımız ve halka hizmetimiz aralıksız sürüyor” dedi.