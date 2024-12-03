TOBB Malatya Genç Girişimciler Kurulu, kendi imkanlarıyla çevresinden topladığı malzemelerle akülü araçlar ve çeşitli tarım makineleri tasarlayan ortaokul öğrencisi Mustafa Kemal’i ziyaret ederek her zaman yanlarında olacaklarını söyledi.

TOBB Malatya GGK Başkanı Abdurrahman Baydemir, ortaokul 8’inci sınıf öğrencisi Mustafa Kemal Parlak’ın elde ettiği başarısının Türk gençlerinin potansiyelini ve üretkenliğini gözler önüne serdiğini söyledi.

Mustafa Kemal Parlak gibi vatana ve millete faydalı olan gençlerin sayısının artması istediği temennisinde bulunan Baydemir, “Bugün, sosyal medya ve oyun platformlarında vakit geçiren yaşıtlarına örnek olan Mustafa Kemal’i en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Gerçekten, toplum olarak böyle gençlere ihtiyacımız var. Mustafa Kemal gibi girişimci ruhlu ve üretken bir genci yetiştiren ailesine de şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Baydemir, Mustafa Kemal’in projelerini hayata geçirebilmesi için TOBB Malatya GGK olarak maddi ve manevi desteklerini sürdüreceklerini belirtti. Mustafa Kemal’in en büyük ihtiyacının bir üç boyutlu yazıcı olduğunu öğrendiklerini ve en kısa zamanda bu ihtiyacını karşılayacaklarını ifade eden Başkan Baydemir, “Genç girişimcilerimize destek olmak, onların fikirlerini hayata geçirmelerinde yardımcı olmak, bizim için onur kaynağıdır” şeklinde konuştu.

Ortaokul öğrencisi Mustafa Kemal Parlak ise, yaptığı projeleri anlatırken küçük bir tasarımla bu işe başladığını belirtti. 7. sınıfta Teknoloji ve Tasarım dersi ödevi için yaptığı ilk çalışmasından çok etkilendiğini ve bu projeyi geliştirerek daha büyük bir çalışmaya dönüştürdüğünü söyleyen Parlak, “Caddelerde bulduğum plastik, karton ve kontrplak gibi parçaları toplayarak, eve gelip bunlarla elektrik enerjisiyle çalışan bir tarım makinesi tasarladım. Şu anda elimdeki malzemelerle sınırlı kalıyorum. Eğer üç boyutlu bir yazıcım olursa, daha büyük projeler yapabilirim ve bu alanda kendimi geliştirebilirim” dedi. Parlak, projelerini daha ileri seviyelere taşımak için gerekli desteğin sağlanması halinde önemli başarılar elde edebileceğine inandığını belirtti.

Ziyaret sırasında Mustafa Kemal’i telefonla arayan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de Parlak’ı tebrik ederek, “Seninle gurur duyuyoruz. Senin projelerini görmek beni çok mutlu etti. Biz seni TEKNOFEST’e göndermek istedik, fakat Selçuk Bayraktar seni keşfetti ve biz seni göndermeden önce seni çağırdı. Biz de bunu duyunca çok sevindik. Seni burada ağırlamak bizim için büyük bir onur olur” diye konuştu.