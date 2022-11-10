MUŞ (İHA) – Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 84’üncü yıl dönümünde Muş’un Malazgirt ilçesinde anıldı.

MUŞ (İHA) – Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 84’üncü yıl dönümünde Muş’un Malazgirt ilçesinde anıldı.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen anma töreni, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve Belediye Başkanı Cengiz Altun, Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başladı. 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programa Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda devam edildi. Atatürk’ü anma programı Şehit Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan oratoryo gösterisi, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması ve ilçedeki müzik öğretmenleri tarafından koro halinde Atatürk ile ilgili şarkı ve türküler okunmasının ardından program ödül töreni ile son buldu.

Programa Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altun, Cumhuriyet Başsavcıları Nermin Çankaya, Pınar Özçulcu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, askeri erkân, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, okul müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.