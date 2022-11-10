HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü nedeniyle program düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intihalinin 84. yıl dönümü nedeniyle valilik önünde anma töreni düzenlendi. Atatürk heykeline çelenk sunumu ve ardından sirenler eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından program Atatürk Kültür Merkezinin konferans salonunda devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılarak şiirler okundu. Hakkari Belediyesi Sanat Topluluğunun gösterisinin ardından “Atatürk ve 10 Kasım” sergisinin dolaşılmasıyla program sona erdi.

Törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Tümen Komutanı Tümgeneral Mustafa Kuşan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ve Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy da katıldı.