Bilecik Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde hazırlanan programda Mustafa Kemal Atatürk anısına doğa yürüyüşü düzenlendi.

Bilecik Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde hazırlanan programda Mustafa Kemal Atatürk anısına doğa yürüyüşü düzenlendi.

Atatürk Ormanı’nda düzenlenen yürüyüş programına; Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen, Atatürkçü Düşünce Derneği Bilecik Şube Başkanı Rasim Yıldırım, Edebali Arama Kurtarma Derneği Başkanı Necmi Güven ve Ertuğrulgazi Lisesi, Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Lisesi, Bilecik Mesleki Teknik Lisesi, Murat Hüdavendigar Ortaokulu öğrencileri ve eğitimcileri katıldı.

Yürüyüş sonunda öğrencilere hitaben kısa bir konuşma yapan Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, ‘’Gençler sizi seviyoruz, sizlere her zaman güveniyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün her zaman devrim ve ilkelerinin yılmaz bekçileri olacağınıza inanıyorum’’ ifadelerini kullandı.

Kent Konseyi Başkanı Seyfi Özgen ise Bilecik Belediyesi ve Kent Konseyi işbirliğinde güzel ve anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, katkıları dolayısıyla Başkan V. Subaşı’na da teşekkür etti.

Hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle son bulan programda öğrencilere meyve suyu ve kek ikram edildi.