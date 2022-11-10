MUŞ (İHA) – Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 84’üncü yıl dönümünde Muş’un Bulanık ilçesinde anıldı.

MUŞ (İHA) – Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 84’üncü yıl dönümünde Muş’un Bulanık ilçesinde anıldı.

Bulanık Kent Meydanı’nda gerçekleşen anma töreni, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak’ın Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başladı. 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programa Bulanık Belediyesi konferans salonunda devam edildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından oratoryo, koro ve zeybek gösterisi yapıldı. Değişik yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verildiği törene Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Ocak, Bulanık Cumhuriyet Savcısı Aytekin Tekik, Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, Garnizon Komutanı Jandarma Üsteğmen Tekin Kıpçak katıldı.