Başakşehir Teknik Sorumlusu Mustafa Keçeli, Alanyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "İki kere geriye düştük ama 3-2’yi yakaladık. Bu süreç içerisinde her şey iyi gidiyordu ama yediğimiz goller bize yakışmadı" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Başakşehir, deplasmanda Corendon Alanyaspor’a 5-4 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Sorumlusu Mustafa Keçeli açıklamalarda bulundu. Keçeli, "Öncelikle burada kazanmak istiyorduk. Ofansif olarak sistemimizi yaptık. 4 tane gol bulduk. İki kere geriye düştük ama 3-2’yi yakaladık. Bu süreç içerisinde her şey iyi gidiyordu ama yediğimiz goller bize yakışmadı. 3-2’den sonra 3 tane yakaladığımız net pozisyonlar var. Bu arada 4. golü bulabilirdik. Bir topumuz da direkten döndü. O sırada maçı koparabilirdik ama yapamadık. Daha sonra yediğimiz gollerle 5-4 mağlup olduk. Bu maçtan sonra önümüze bakacağız. Yaptığımız hataların farkındayız, bunları düzelteceğiz. Ligi ilk 5 içerisinde bitirme hedefimiz var. Önümüzde Samsunspor maçı var, şu anda tek hedefimiz o maçı kazanmak’’ ifadelerini kullandı.