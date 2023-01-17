Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2022 yılı değerlendirmeleri ve 2023 yatırım bilgilendirmesi için ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2022 yılı değerlendirmeleri ve 2023 yatırım bilgilendirmesi için ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2022 yılı değerlendirmeleri ve 2023 yatırım bilgilendirmesi için Meram Muhtarları ile bir araya geldi. Fahrünnisa Kültür Merkezi’nde gerçekleşen buluşmaya Başkan Kavuş ile birlikte AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı ve Meram İlçe Koordinatörü Mehmet Munlafalıoğlu, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, MHP Meram İlçe Başkanı Mahmut Yaman, Meram Belediyesi başkan yardımcıları, birim amirleri, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir ve muhtarlar katıldı.

“Meram’a yılbaşı bütçesinin çok üstünde yatırım gerçekleştirdik”

Buluşmada 2022 yılı yatırımlarını değerlendiren ve 2023 yılı yatırım programları hakkında bilgi veren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu programların genel çerçevesinin vatandaşlar ve muhtarlarla birlikte çizildiğine vurgu yaptı. Bunun için tüm mahalleleri tek tek ziyaret ettiklerini hatırlatan Başkan Kavuş, “Yatırım ve icraatlarla dolu bir yılı daha bitirip, yeni yıla ‘bismillah’ dedik. Yeni yılın daha da bereketli olacağı inancındayız. 2022 yılında Meram’a, planlamamızın ve yılbaşında belirlediğimiz bütçemizin çok üstünde yatırım kazandırdık. Allah’ın yardımıyla bütçemizde bir açık da söz konusu olmadı. Kimseye vadesi geçmiş borcumuz yok. Mahalle ziyaretlerimizde aldığımız notları bizimle ilgiliyse çözdük, başka bir kurumla ilgiliyse onlara ulaştırıp takibini yaptık. Her mahallemize adil bir yatırım planlaması gerçekleştirdik. Üstüne ekleyerek sürdürdüğümüz yatırımlar 2023’te de aynı hızda devam edecek” diye konuştu.

“Muhtarlarımızla biz, aynı hedefe koşan büyük bir aileyiz”

Cumhur ittifakı ile sadece teşkilat, siyaset ve hizmet birliği değil aynı zamanda da gönül birliği oluşturduklarını ifade eden Başkan Kavuş, bu birlikteliğin muhtarlarla da sağlandığına işaret ederek, “Meram muhtarlarımızla böylesi güzel bir birliktelik oluşturduk. Biz farklı yerlerde olsak da aynı amaçla aynı hedefle çalışan büyük bir aileyiz. Dönemin sonuna kadar el birliği ile kazasız belasız Meramımızı ve mahallelerimizi derleye toplaya yolumuza devam edeceğiz. Ve bu yolda hemşehrilerimin ve muhtarlarımın bizleri asla yalnız bırakmayacaklarını biliyorum. Çünkü, sizlerin her birinize karşı bizim ayrı bir sevgimiz ve muhabbetimiz var. Maksadımız Meram için bir araya gelmek. Bu birlikteliğimiz daim olsun inşallah” diye konuştu.

“Meram birbirinden değerli pek çok yatırıma kavuştu”

AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, gelinen noktada Başkan Kavuş’un azami gayretleri ve organizasyonlarıyla, ekibinin yoğun ve gayretli çalışmalarıyla, muhtarlar ve vatandaşların destekleriyle Meram’ın birbirinden değerli pek çok yatırım kazandığını söyledi. İlçenin tüm bu etkenlerle çok iyi bir noktaya ulaştığını belirten Başkan Dolular, Mustafa Kavuş’a teşekkür etti ve bu birlikteliğin 2023 yılında da devam etmesini arzu ettiğini belirtti.

Muhtarlar ve Cumhur İttifakı üyelerinin bir araya gelerek verdikleri karenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek sözlerine başlayan MHP Meram İlçe Başkanı Mahmut Yaman da, Meram muhtarlarının neredeyse tamamının toplantıya icabet etmiş olmasının birlik ve beraberliğin en önemli göstergesi olduğunu kaydetti. Başkan Yaman, düzenlenen programın, muhtarların belediye ile belediyenin de muhtarlarla ilişkilerinin güzelliğini çok net bir şekilde gösterdiğini söyledi.

“Meram’da huzur iklimi hakim”

Önümüzdeki süreçte Meram İlçe Koordinatörü olarak Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ve AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ile birlikte ilçenin hizmetinde olacaklarını söyleyen AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Munlafalıoğlu ise, ilçede müthiş bir huzur ikliminin hakim olduğuna vurgu yaparak, “Bu iklimi sağlayan Mustafa Kavuş Başkanıma ve sizlere şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından katılımcılar, Meram’daki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.