Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, ikindi vakti Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Mustafa ağabeyimiz bu yolu dimdik yürüdü. Ne baskılara boyun eğdi, ne vesayet rejimlerine boyun eğdi” dedi.

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, ikindi vakti Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Mustafa ağabeyimiz bu yolu dimdik yürüdü. Ne baskılara boyun eğdi, ne vesayet rejimlerine boyun eğdi” dedi.

Bir süredir hastanede tedavi gören Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, 74 yaşında vefat etti. Karahasanoğlu’nun cenazesi ikindi namazını müteakip Fatih Camii’nde kaldırıldı. Cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruşu temsilcileri, medya dünyasından isimler, ailesi ve sevenleri katıldı. Cenazede taziyeleri Karahasanoğlu’nun ağabeyi ve kardeşi kabul etti. Kılınan cenaze namazın ardından Karahasanoğlu’nun naaşı Edirnekapı Mezarlığı’na defnedildi.

“Mustafa ağabeyimiz bu yolu dimdik yürüdü”

Cenaze namazının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “74 yıllık bir çınar. Hem Türk medyasının hem Türk siyasetinin duayen isimlerinden. Kıymetli büyüğümüz Mustafa ağabeyimizi sevdiğine uğurluyoruz. Allah rahmet eylesin. Hep birlikte şehadet ettik. Hepimizin yolu belli. Gideceği yol belli. Bu dünyada bu yola giderken yolculuğu nasıl yaptığımız önemli. Biz hepimiz şahit olduk ki, Mustafa ağabeyimiz bu yolu dimdik yürüdü. Ne baskılara boyun eğdi, ne vesayet rejimlerine boyun eğdi, ne dıştan gelen baskılara ne de içten gelen baskılara boyun eğdi. Doğru bildiğini söyledi. Doğru inandığını söyledi. Doğru bildiği şekilde yaşadı” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın başsağlığı dileklerini iletiyorum”

Sevenlerine başsağlığı dileyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, “1969’dan 1979’a Türk siyasetinin en karmaşık ve hareketli döneminde dimdik duran ve sonrasında da aynı dik duruşu medyada gösteren Cumhurbaşkanımızla yol yürüyen, en zor zamanlarında bile onu yalnız bırakmayan Mustafa ağabeyimize haklarımı helal edelim. Cumhurbaşkanımızın başsağlığı dileklerini iletiyorum. Şehir dışında olduklarından dolayı katılamadılar” dedi.

“Hep en önde oldu”

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise “Türkiye’nin son 50 yıllık hem siyasi hem de sosyal hikayesinde gazeteci olarak pozisyon alıp her zaman Türkiye’nin önündeki engellerin kalkması, vatandaşımızın bireysel yaşamından özgürlük alanlarına kadar birçok sorunların giderilmesi noktasında hep en önde oldu. Sorunlarla yüzleşmekten mücadele etmekten onlara karşı tavır belirlemekten bu tavrın neticesinde ortaya çıkan bir takım yaptırımlardan, hapis dahil cezalardan çekinmeden her daim hürriyetin, özgürlüğün, inancın önündeki engellerin, 28 Şubat’ta olduğu gibi dini özgürlüklerin önünde yapılan kısıtlamaların ve duvarların kalkması için ömrünü adayan bir hayat geçirdi” dedi.

“Bizim için önemli bir değerdi”

Mustafa Karahasanoğlu’nun kardeşi Nuri Karahasanoğlu ise “Basın camiasının ve milletimizin başı sağ olsun. Mustafa Karahasanoğlu bizim için önemli bir değerdi. Bu millet için, bu ümmet için önemli bir değerdi. Allah’tan rahmet diliyorum. Mustafa Karahasanoğlu, 1993 yılında tüm imkansızlıklara rağmen Akit gazetesini yayın hayatına taşıdı. O noktada malum güçlerin vesayetine rağmen Akit medyayı birçok badireler atlatmasına rağmen ayakta tutmayı başardı. Onlarca gözaltılar yaşadı. Onlarca psikolojik işkencelere tutuldu. Hak bildiği yoldan hiçbir zaman taviz vermeden yayın hayatına devam etti” diye konuştu.