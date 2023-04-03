Kütahya Belediyesi, bir yeniliği daha uygulamaya koydu. Kütahya’nın yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Mustafa Hakkı Yeşil’in kendi birikimiyle meydana getirdiği ve Kütahya Belediyesi’ne bağışladığı özel kütüphanesindeki eserlerden oluşan Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık’ın projesi kapsamında dijital ortama aktarıldı.

Tarih, edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında bir “İhtisas Kütüphanesi” özelliği taşıyan kütüphane, başvuru kitapları, Osmanlıca-Türkçe Matbu Eserler, Yazma Eserler, Osmanlıca-Türkçe süreli yayınlar ve Mustafa Hakkı Yeşil Özel Arşivi olmak üzere 5 ayrı bölümden oluşuyor.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık da, birbirinden kıymetli eserlerin ve belgelerin bulunduğu Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi’ne dijital ortamda kayıt oldu ve eserleri inceledi.

Ecdadın bıraktığı eserlerin gelecek kuşaklara aktarılmasını önemsediklerini ifade eden Başkan Işık, Mustafa Hakkı Yeşil gibi bir değerin sayesinde bu eserleri vatandaşlara ve araştırmacılarla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Gerçekleştirilen proje ile 3 aylık süre içerisinde Mustafa Hakkı Yeşil Kütüphanesi koleksiyonunda bulunan “El Yazması ve Osmanlıca Süreli Yayınlar” dijital ortama aktarıldı. Proje kapsamında, 688 adet el yazması eser, 293 bin sayfalık Osmanlıca gazete ve dergi dijital ortama aktarılarak bilim insanlarının, vatandaşların ve araştırmacıların hizmetine sunuldu.