Bursaspor’un genç futbolcusu Mustafa Genç, yeşil-beyazlı takımın bu sezon oynadığı 18 maçta da görev yaptı.

Bursaspor’un genç futbolcusu Mustafa Genç, yeşil-beyazlı takımın bu sezon oynadığı 18 maçta da görev yaptı.

TFF 2. Lig’de 18 maça çıkan Bursaspor’da istenilen skorlar alınamadı. Bu zaman zarfında tüm karşılaşmalarda görev yapan sadece bir isim oldu. Yeşil-beyazlı takımın 2006 doğumlu futbolcusu Mustafa Genç, 18’de 18 yaptı. Bursaspor’un bu sezon oynadığı 18 müsabakada da sahada olan Mustafa, 3 gol atma başarısı gösterdi. 16 yaşındaki oyuncu, 18 mücadelenin 13’ünde ilk 11’de görev yaparken, 5 karşılaşmada da 90 dakika formayı terletti.