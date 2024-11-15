Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğunu anlatan “Mustafa” filmini 20 ilçede çocuklarla buluşturuyor. 10 Kasım’dan itibaren 12 ilçede gösterimi tamamlanarak yoğun ilgi gören animasyon filmi hafta boyunca 7 ilçede daha izleyenlerle buluşacak. Filmin danışmanlığını Erol Mütercimler, seslendirmelerini ise Altan Erkekli yapıyor.

10-21 Kasım günleri arasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 20 ilçede gösterime alınan “Mustafa” filmi, çocukların ve ailelerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını konu edinen dört filmlik bir serinin ilk filmi olan animasyon, Atatürk’ün çocukluk dönemini ele alıyor.

Altan Erkekli seslendirdi

Erol Mütercimler danışmanlığında, Altan Erkekli’nin seslendirme kadrosunda bulunduğu “Mustafa” filmi 10 Kasım’da Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki gösteriminin ardından ilçelerde çocuklarla buluştu. Bandırma, Gönen, Manyas, Erdek, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Edremit, Havran, Susurluk, Savaştepe ve Dursunbey’de ara tatil boyunca çocuklarla buluşan “Mustafa” filmi hafta boyunca 7 ilçede daha gösterilecek. Edremit’te gösterime giren ve yoğun ilgi gören “Mustafa” filmi gelen talep üzerine 17 Kasım Pazar günü saat 14.00’da Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde yeniden izleyiciyle buluşacak.

Çocuklardan büyük ilgi

Film çocukların gözdesi oldu. Ara tatili dolu dolu geçiren çocuklar, aileleriyle birlikte salonları doldurdu. 12 ilçede yoğun ilgi gören ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatını anlatan film; yarın saat 12.00’de İvrindi Belediyesi Düğün Salonu ve saat 16.00’da Balya Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da izleyicilerle buluşacak. 17 Kasım Pazar günü saat 12.00’de aynı anda Sındırgı Akpınar Yaşam Merkezi ve Bigadiç Burcu Kafe Kültür Merkezi’nde film gösterimi olacak. “Mustafa” filmi 21 Kasım Perşembe günü saat 16.00’da Marmara Adalar’daki Marmara Düğün Salonu’nda izleyicilerle buluşacak.

Filmde Atatürk’ün çocukluğu anlatıldı

“Mustafa” filmi izleyicileri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en merak edilen dönemlerinden olan çocukluğuna doğru keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. Senaryosu Ali Hakan Kaya ve Sinem Doğangönül tarafından kaleme alınan filmde küçük Mustafa’nın hayallerinden, ailesinden ve yaşamından kesitler sunuluyor. Atatürk’ün hayatını anlatan dört filmlik bir serinin ilk filmi olan animasyon, gösterildiği günden itibaren salonlarda izleyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Başkan Akın’dan çocuklara armağan

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğunu konu alan “Mustafa” filmini 20 ilçedeki çocuklarla buluşturduklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, “10 Kasım Ata’mızın ebediyete intikalinin 86. yılında onun yaşamını, ideallerini ve hedeflerini çocuklarımıza daha iyi anlatabilmek adına ‘Mustafa’ filmini 20 ilçemizde izleyicilerimizle buluşturuyoruz. Aileler, çocuklarını alıp hem keyifli vakit geçirsinler hem de büyük önderimizi yakından tanıyabilsinler diye bu çalışmayı çok önemsiyoruz. Daha ilk günden itibaren salonlarımız dolup taştı, başta çocuklarımız olmak üzere tüm izleyiciler yoğun ilgi gösterdi. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün geleceği emanet ettiği çocuklarımız şimdi onun izinde, hayatını büyük bir gururla izliyorlar” şeklinde konuştu.