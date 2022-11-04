Ressamlar Mustafa Düzgün ve Hüseyin Düzgün’ün eserleri Maltepe Belediyesi, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ortak bir sergide buluştu.

Ressamlar Mustafa Düzgün ve Hüseyin Düzgün’ün eserleri Maltepe Belediyesi, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde ortak bir sergide buluştu.

Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Tunceli doğumlu ressam ve öğretmen Mustafa Düzgün ile Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Programı Yüksek Lisans mezunu, ressam Hüseyin Düzgün’ün ortak resim sergisine kapılarını açtı. Yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda karma ve kişisel sergiye katılan, belli başlı koleksiyonlarda eserleri bulunan sanatçıların sergisinin açılışı çok sayıda sanatseverin katılımıyla gerçekleşti.

‘Geleceğe ışık tutuyorlar’

Açılışta konuşan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Sosyometri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Aslan, her iki sanatçı ile aynı toplumsal coğrafyanın farklı kuşaklarından çocukları olduklarını ifade ederek “O coğrafya kişiliklerimiz kadar halimizi, dilimizi, sesimizi ve sanatımızı etkilemiştir. Mustafa Düzgün ve Hüseyin Düzgün, ikisi de soyadlarıyla müsemma hem sanatı hem de kişilikleriyle hem geleneğe hem de geleceğe güçlü bir ışık tutuyorlar. Aklımızda, estetik yargılarımızda, duygu ve düşün dünyamızda muazzam yollar açıyorlar. Var olsunlar” dedi.

15 Kasım’a kadar TSKM’de

Sergide 50 yıldır resim yapan, binlerce eseri bulunan, 1968 kuşağının önemli sanatçılarından Mustafa Düzgün’ün son dönem eserlerinde öne çıkan diken temalı çalışmalarının yanı sıra savaşa ve göçe, kadına yönelik şiddete, toplumsal ayrımcılığa, doğanın tahribine, 68 kuşağının değerlerine yer verdiği eserleri sanatseverler ile buluştu. Hüseyin Düzgün’ün ışık ve renkleri ağırlıklı olarak kullandığı, optik illüzyonlar içeren, ölçülü olmaya gönderme yapan, geometrik detaylara yer veren çalışmaları da ziyaretçilerin ilgisini topladı. Sergide Mustafa Düzgün ve Hüseyin Düzgün’e Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç adına plaket takdim edildi. Sergi 15 Kasım’a dek Galeri A+B’de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.