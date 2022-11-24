Çatalcaspor maçında oyuna sonradan girip galibiyette rol oynayan 19 yaşındaki Mustafa Durgun, “Erman hocam bana güvenip şans verdi ve onu mahcup etmediğim için çok mutluyum” dedi.

Çatalcaspor maçında oyuna sonradan girip galibiyette rol oynayan 19 yaşındaki Mustafa Durgun, “Erman hocam bana güvenip şans verdi ve onu mahcup etmediğim için çok mutluyum” dedi.

TFF 3. Lig 1. Grup’ta yer alan Karşıyaka, Çatalcaspor’u 2-0 mağlup ederek lider Yeni Mersin İdman Yurdu ile olan puan farkını 5’e indirdi. Yeşil-kırmızılı taraftarlar, Çatalcaspor maçının 2. golünü atan Mustafa Durgun’u konuşuyor. Altyapıdan yetişen ve bu sezon 3. kez bir lig maçında şans bulan 19 yaşındaki oyuncu, 90+3’te oyuna girip 1 dakika sonra topla buluştuğu ilk pozisyonda takımına galibiyeti sigortalatan golü kaydetti. Genç oyuncu, attığı golü kendisine şans veren ve her zaman destekleyen Teknik Direktör Erman Güraçar’a hediye etti.

“Altyapı ile A Takım arasında iyi bir koordinasyon var”

Hocasının güvenini boşa çıkartmayan Mustafa Durgun, maç sonunda açıklamalarda bulunarak, “Kenarda Onur Kolay ile birlikte ısınıyorduk. Erman hocam beni yanına çağırıp oyuna soktu. Ben de ilk topla buluşmamda ağları havalandırdım. Topun ağlarla buluştuğu an tribünlerden yükselen ses beni çok mutlu etti. Erman hocam beni tercih edip güvenmesi ve benim de bu güveni boşa çıkarmamam motivasyonumu yükseltti. Altyapı ile A Takım arasında iyi bir koordinasyon var. Erman hocam beni altyapıda izledi ve daha sonra A Takım’da forma şansı verdi. Daha çok çalışarak Karşıyaka formasını daha fazla terletmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım.”