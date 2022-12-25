Bandırmaspor mağlubiyeti ardından konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, “Bu mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünüyoruz” dedi.

Bandırmaspor mağlubiyeti ardından konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, “Bu mağlubiyeti hak ettiğimizi düşünüyoruz” dedi.

Spor Toto 1.Lig’in 19. haftasında konuk ettiği Bandırmaspor’a 5-2 mağlup olan Gençlerbirliği’nde maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Mustafa Dalcı, “Çok fazla söylenecek bir şey yok. Sonuç itibariyle ilk yarıyı böyle bitirmek istemezdik. Farklı bir mağlubiyet aldık. Açıkçası puan alabilmemiz gereken bir oyun oynamadık. Sonuna kadar bu mağlubiyeti hakkettiğimizi düşünüyoruz. İlk yarı bitti yeni bir sayfa açacağız. Transfer yasağımız kalktı. Bu ligde dominant oyuncular alarak Gençlerbirliği’ni ikinci yarıda kurtarmak adına elimizden gelen her şeyi yapacağız” diye konuştu.