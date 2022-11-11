Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çilingiroğlu, Türkiye Kupası’ndaki Adana Demirspor eşleşmeleri ile ilgili olarak, Adana’ya turu geçmek için gideceklerini söyledi.

Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çilingiroğlu, Türkiye Kupası’ndaki Adana Demirspor eşleşmeleri ile ilgili olarak, Adana’ya turu geçmek için gideceklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda Çaykur Rizespor, Adana Demirspor ile eşleşti. Kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çilingiroğlu, Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Adana Demirspor ile eşleştiklerini ifade ederek, "Rizespor olarak gidebileceğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz. Geniş bir kadromuz, genç arkadaşlarımız var. Her geçen hafta üstüne koyan, iyi futbol oynayan takımımız var. Adana Demirspor deplasmanına turu geçmek için gideceğiz. Kurada eşleşen tüm takımlara başarılar diliyorum. Türkiye Kupası marka değeri yüksek, önemli bir kupa. Ben bu sene maçları takip ederken en çok dikkatimi çeken, liglerdeki kırmızı kart çokluğu, Türkiye Kupası’nda yokluğu var. Centilmenlik üst derecede. Bu maçlarda, genç arkadaşlar fırsat buluyorlar. Bu turda da seri başı takımlarla diğer takımların maçlarında çok yetenekli, gelecek vadeden genç kardeşlerimizi izleme fırsatı veriyor. Bütün takımlara başarılar diliyorum" dedi.