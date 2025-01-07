AK Parti Balıkesir Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Başkanvekili Dr. Mustafa Canbey, Gönen Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB inşaat alanında devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Dünyanın en büyük jeotermal kaynaklı sera kümelenmesi olarak inşa edilen bu dev proje, 8 bin dekar alanda hayata geçiriliyor. Mustafa Canbey, bu yatırımın yalnızca Balıkesir’in değil, Türkiye’nin tarımsal üretim potansiyelini uluslararası alanda bir üst seviyeye taşıyacağını ifade etti.

Milletvekili Canbey, proje hakkında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü vizyonuyla tarımsal politikaların her geçen gün daha da güçlendiğine dikkat çekti. Gönen Sera OSB ile hem Balıkesir’in hem de Türkiye’nin geleceğin tarım teknolojileriyle tanıştığını vurgulayan Canbey, şu ifadeleri kullandı:

"Bu devasa proje, yalnızca bölgemizin değil, ülkemizin gururu olacak. Jeotermal enerjiyle ısıtılan bu sera alanı sayesinde 10 bin kişiye istihdam sağlanması ve yıllık 250 bin ton sebze üretimi hedefleniyor. Gönen Sera OSB, Balıkesir’i sadece Türkiye’yi doyuran değil, dünyayı doyuran bir şehir haline getirecek. Geleceğin tarımını inşa ederken çiftçimizi, üreticimizi ve tüketicimizi koruyan politikalarla yolumuza devam ediyoruz."

Ziyaretlerine AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Göksel Karlahan ve Teşkilat Başkanı Bayram Özdemir ile Bandırma’da devam eden Mustafa Canbey, Türkiye’nin tarımsal üretim kapasitesine katkı sağlayan ve teknolojik altyapısıyla öne çıkan cam serayı ziyaret etti. Serada yetiştirilen domatesleri ve modern üretim süreçlerini yerinde inceleyen Canbey, ülkemizin modern tarım teknikleriyle üretimde fark oluşturduğunu ifade etti. Canbey, "Çiftçilerimizin emeği, yenilikçi üretim teknolojileriyle birleştiğinde ülkemizin tarımsal potansiyeli katlanarak artıyor. Yücel Eko Cam Sera gibi tesislerin sayısının artması, sadece Balıkesir’imiz için değil, tüm Türkiye için umut verici. AK Parti olarak çiftçimizin yanında olmaya, üreticimizi desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Milletvekili Canbey, Balıkesir’in tarım ve hayvancılık sektöründe Türkiye’nin öncü şehirlerinden biri olduğunu belirterek, AK Parti iktidarı döneminde tarım ve orman alanında Balıkesir’e 77 milyar lira yatırım yapıldığını ifade etti. Canbey, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 22 yılda tarımsal üretimimizi artırmaya, çiftçimize destek olmaya büyük önem verdik. Bugün Gönen Sera OSB gibi projelerle, tarımda sürdürülebilirliği ve verimliliği sağlayacak adımları kararlılıkla atıyoruz. Balıkesir, yalnızca Türkiye için değil, dünya için stratejik bir tarım şehri haline geliyor" diye konuştu.

Canbey’in Gönen, Bandırma ve Balıkesir’in diğer ilçelerinde gerçekleştirdiği ziyaretler, tarımsal kalkınmaya verilen önemin ve bölgenin üretim kapasitesinin güçlenmesi için gösterilen çabanın bir göstergesi oldu.