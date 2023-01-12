Golden Palm Awords (Altın Palmiye) ödülleri sahiplerini buldu. ‘Yılın Düğün Organizatörü’ Mustafa Bozkurt, ‘Yılın Düğün Organizasyon Şirketi’ ise By Mustafa Organizasyon seçildi.

Golden Palm Awords (Altın Palmiye) ödülleri sahiplerini buldu. ‘Yılın Düğün Organizatörü’ Mustafa Bozkurt, ‘Yılın Düğün Organizasyon Şirketi’ ise By Mustafa Organizasyon seçildi.

Golden Palm Awords (Altın Palmiye) ödülleri sahipleri ile buluştu. Organizatörlüğünü Nedim Delibaş’ın üstlendiği geceye iş ve sanat camiasından ünlü isimler katıldı. Sanatçı Safiye Soyman, Faik Öztürk ile Banu Alkan’ın da katıldığı gecede keyifli anlar yaşandı. Yaptığı başarılı organizasyonlarla ‘Yılın En İyi Düğün Organizatörü’ seçilen Mustafa Bozkurt, By Mustafa Markası ile de ‘Yılın En İyi Düğün Organizasyon Şirketi’ seçildi. Aldığı ödüllerin gururunu yaşadığını belirten Bozkurt, hedeflerinden de bahsetti. Mustafa Bozkurt, “2023 yılında Türkiye’yi, dünyanın gözde düğün mekanları arasına sokmayı hedefliyorum. Başta İstanbul, Antalya ve Bodrum olmak üzere ülkemizin birçok farklı bölgesinde yabancılarla düğün organizasyonu yapmayı planlıyorum” diye konuştu.

‘Yılın En İyi Düğün Organizatörü’ ve ‘Yılın En İyi Düğün Organizasyon Şirketi’ ödülüne layık görülen Mustafa Bozkurt, ödülünü sanatçı Ece Erken ve Mehmet Okyanus Bozkurt’un elinden aldı. Yaptığı başarılı organizasyonlarla adından sıkça söz ettiren Bozkurt, aldığı ödül ile başarısını taçlandırdı.