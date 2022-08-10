Muş’un Hasköy ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi çerçevesinde çocuklara yüzme eğitimi veriliyor.

Muş’un Hasköy ilçesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi çerçevesinde çocuklara yüzme eğitimi veriliyor.

Hasköy Gençlik ve Spor Müdürlüğü bahçesinde çocuklar için kurulan portatif yüzme havuzuna 93 çocuk kayıt yaptırdı. ‘Yüzme Bilmeyen Kalmasın’ projesi çerçevesinde uzman eğitmen ve cankurtaran eşliğinde çocuklara temel yüzme eğitimleri veriliyor. Çocukların yüzme eğitimlerini inceleyen Muş Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığınca hayata geçirilen Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi çerçevesinde 1 milyon gence yüzme öğreteceklerini söyledi.

“93 gencimizi bugün havuzla buluşturduk”

Hasköy ilçesinde portatif yüzme havuzunu gençlerle buluşturduklarını kaydeden Taşdemir, “Burada antrenörümüzle, cankurtaranımızla ilçe gençlik müdürlüğümüze başvuran 93 gencimizi bugün havuzla buluşturduk. Gerçekten burada mutlu olmamak mümkün değil. Gençlerdeki o heyecanı, o enerjiyi görünce bizlerin daha çok işi olduğunu gördük. İnanıyorum ki bu sayı giderek artacak, Hasköy’ümüzden milli yüzücülerimiz çıkacak” dedi.

“Havuzu olmayan ilçemiz, beldemiz kalmayacak”

Muş’ta bir yarı olimpik yüzme havuzu olduğunu ve bin 200 gencin başvuru yaptığını kaydeden Taşdemir, “Eğitimlerimiz devam ediyor. Haftanın 6 günü havuzumuz hem vatandaşlarımıza hem sporcularımıza açıktır. Bulanık ve Korkut ilçelerimizde 15 gün içerisinde havuzlarımız aktif hale gelecek. Havuzu olmayan ilçemiz, beldemiz kalmayacak şekilde bütün çalışmalarımızı yürütüyoruz ve çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Amaçlarının çocuk ve gençleri tehlikeli nehir ve derelerden uzak tutmak olduğunu belirten Taşdemir, “Yaz mevsimi geldiğinde derelerde, nehirlerde, hijyenik olmayan ortamlarda gençlerimiz, çocuklarımız maalesef yüzüyorlar. Böyle olunca hem boğulma vakaları artıyor hem de hijyenik olmayan ortamlarda çok çeşitli hastalıklar meydana geliyor. Burada tamamen hijyenik ortamlarda, antrenör ve cankurtaran gözetiminde gençlerimiz yüzmeyi öğreniyorlar. Hem bir hobi olarak yüzmeyi öğreniyorlar hem de bir eğitim almış oluyorlar” diye konuştu.