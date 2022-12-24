Edinilen bilgiye göre olay, Varto ilçesi kırsalında meydanda geldi. Yırtıcı hayvanların saldırısı sonucu ayaklarından yaralanan yaban keçisini gören duyarlı vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İlçeye giderek yanan keçisini alan ekipler, merkeze götürüp tedavisine başlanıldı. Yaban keçisi, tedavisi tamamlandıktan sonra doğaya bırakılacak.

Muş’un Varto ilçesi kırsalında duyarlı vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan yaban keçisi tedavi altında alındı.

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