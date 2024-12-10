Muş İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Eğitimi" başarıyla tamamlandı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Besim Hacıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) Eğitimi, sağlık çalışanlarına doğum sırasında karşılaşılabilecek acil durumlara müdahale konusunda önemli bilgiler aktarıldı. Açılış konuşmasında, yenidoğan mortalitesinin ve asfiksiye bağlı oluşabilecek sekellerin azaltılmasında NRP eğitiminin hayati bir rol oynadığını vurgulayan Uzm. Dr. Hacıoğlu, eğitimin önemine dikkat çekti.

2024 yılı içinde kentte düzenlenen 3. NRP eğitim programında, farklı sağlık birimlerinden toplam 175 katılımcı eğitim aldı. Eğitim, yenidoğan sağlığı alanında bilgi ve beceriyi artırmayı hedeflerken, bu alandaki farkındalığın yaygınlaşmasına da katkı sağlaması bekleniyor.