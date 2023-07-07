Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yaz döneminde farklı branşlarda ücretsiz olarak düzenlenen ‘Yaz Spor Okulları’ başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "GSB Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları” açılış töreni, 17 branşta 41 antrenör ve 250 sporcunun katılımıyla coşkulu bir şekilde başladı. Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle düzenlenen proje, Yeni Kapalı Spor Salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Açılış törenine katılan İl Gençlik ve Spor Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, bu tür spor faaliyetleri ile yetenekli sporcuları tespit ettiklerini belirterek, “Burada başlatmış olduğumuz tüm spor faaliyetlerinin amacı, gençlerimizin ülkemizdeki müsabakaya hazırlamaktır. Burada yetenekli olan gençlerimizi tespit edeceğiz ve bunların o müsabakalara katılarak yerelde ülkemizi, özelde Muş ilimizi temsil edecek. Bugün başlatmış olduğumuz bütün bu spor faaliyetlerinin amacı ana liglere gençlerimizi ülkemizdeki müsabakalara hazırlamaktır. 4 bin 500 gencimizi yaz sporları çerçevesinde tesislerimize davet ederek başvurularını aldık” dedi.

Muş’ta faaliyet gösteren spor kulüplerine yıl içerisinde 7 milyon lira yardım yaptıklarını vurgulayan Müdür Taşdemir, “Bu büyük bir yardım. Başta Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla bakanımızın bu konudaki talimatlarıyla bizler bunları gerçekleştirmiş oluyoruz. Valimizin çok ciddi manada desteği var” ifadeleri kullandı.