Muş Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Muş Alparslan Üniversitesi akademik ve idari kadrosuna “Yangın Farkındalık Eğitimi” verildi.

Muş Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Muş Alparslan Üniversitesi akademik ve idari kadrosuna “Yangın Farkındalık Eğitimi” verildi.

AFAD ekipleri, binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik gereği Muş Alparslan Üniversitesinde yangın farkındalık eğitimi gerçekleştirdi. Afetlere hazır olmak maksadıyla Afet ve Acil Durumlar öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenlerin bilinmesi, yani afet bilinci kültürünün oluşturulması için Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü personelleri tarafından verilen eğitimler devam ediyor. AFAD Muş İl Müdürlüğü tarafından, Yangın Farkındalık Eğitimi ile ilgi yayınlanan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Yapılarda yanmaz/yanması güç yapı malzemeleri kullanmak. Yangının yayılmasını önleyici yangın bölümleri oluşturmak. Dumanların yayılmasını önlemek için duvardan sızmaları önlemek. Yangının etkilerinden korunmuş kısa kaçış yolları belirlemek. Ateşleyici ve yanıcı malzeme kaynaklarını ayırmak. Her an çalışabilecek, faal yangın söndürme cihazları bulundurmak. İyi bir bina idaresi yapmak. Sabit tesisatı sık sık kontrolden geçirmek. Düzenli olarak yangın ve alan tatbikatlarını yapmak. Acil ışıklandırma sistemini kurmak. Gereksiz yangın yükünü kaldırmak. Korunma sistemi ve planını düzenli olarak kontrol etmek. Yangın söndürme aleti bulundurmak ve kullanımının öğrenilmesini sağlamak. Bina ve konutlar için tahliye süresinin çok kısıtlığı olduğunu da düşünerek iyi bir tahliye planı yapmak. Yangın çıkar çıkmaz haber verecek olan duman detektörlerini bulundurmak ve çalışıp çalışmadıklarını düzenli kontrol etmek."

"Yangın sırasında dikkat edilmesi gerekenler"

Yapılan açıklamanın devamında yangın alarmı çaldığında hızla hareket edilmesi gerektiği ifade edilerek, “Dumanın altından sürünerek çıkışa doğru ilerleyin, ağır duman ve zehirli gazlar önce tavanda birikir. Yangın alarmı çaldığında hızla hareket edin. Duman kapıyı veya çıkış yolunu kapatmış ise ikinci çıkış yoluna yönelin. Duman zehirleyicidir. Dumana doğru kaçarsanız emekleyin. Bir kapıyı açmadan önce kapıyı ve kapı kolunu yoklayın. Sıcaksa kapıyı açmayın ve bir diğer yolu deneyin. Kapının etrafından duman çıkıyorsa kapıyı kapalı tutun ve ikinci çıkış seçeneğine yönelin. Bir kapıyı açacaksanız yavaşça açın. Ağır duman veya ateş varsa hızla kapatmaya hazır olun” denildi.

Yangın sonrası yapılması gerekenlerle ilgilide bilgilerin yer aldığı açıklamanın son bölümde, “Yanıklara acil olarak 15-20 dakika soğuk su tatbik edin. Temiz, kuru bez ile sarın; 112’yi arayarak acil tıbbi yardım isteyin. Geçici barınma, gıda ve tedavi ihtiyacınız varsa Türk Kızılay’ı gibi afet hizmetleri veren kuruluşlarla irtibata geçin. Sigortanız varsa sigorta şirketinizi arayın; yoksa yardımda bulunan sivil toplum kuruluşlarına başvurun. İtfaiyeden evinize girmenin güvenli olup olmadığını öğrenin. Yangının neden olduğu yapısal hasarlara karşı çok dikkatli olun. İtfaiye, günlük hayatta kullandığınız elektrik, su, doğalgaz gibi hizmetlerin kullanılabilir olduğunu beyan etmeden hiçbir tesisata kendi başınıza müdahale etmeyin. İtfaiye tarafından ve profesyonel uzmanlarınca kontrolleri yapılmadan hiçbir hasarlı eşyayı veya objeyi atmayın, temizlemeyin. Evinizi terk edecekseniz, evinizin boş olduğu konusunda kolluk kuvvetlerine bilgi verin. Yangınla ilgili uğradığınız hasarlar için yaptığınız her harcamanın belgesini saklayın; bunları sigorta şirketine ibraz etmeniz gerekebilir. Evinizi kredi ile aldıysanız ve ödemeleriniz devam ediyorsa krediyi veren bankayı bilgilendirin. Muş AFAD ekiplerince verilen bu bilgilerden sonra tatbikat yapıldı. Yapılan tatbikatlarda oldukça başarılı sonuçlar alındı” ifadelerine yer verildi.