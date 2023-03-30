Türk Kızılay Muş Şube Başkanlığı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenerek Muşa gelen depremzedeler için iftar programı düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde yıkımın gerçekleştiği depremlerden etkilenerek Muş’a gelen ve Öğretmenevi’nde konaklayan 105 depremzede için Kızılay Şube Başkanlığı tarafından iftar yemeği verildi. Türk Kızılay Muş Şube Başkanı Faik Aktaş, deprem bölgesinden çeşitli illerden gelen depremzede misafir için iftar programı düzenledikleri ifade ederek, “6 Şubat itibariyle ülkemizde yaşanan deprem afeti nedeniyle ilimize gelen depremzede aileleri oldu. Bizler de Türk Kızılay Muş Şubesi olarak depremin meydana geldiği günden bugüne kadar çalışmalarımız devam etmektedir. İlimizde Ramazan ayı dolayısıyla iftar programlarımızı düzenliyoruz. Deprem afetinden etkilenerek ilimize gelen depremzede vatandaşlarımızı ağırladık. Ramazan ayı boyunca bu şekilde çalışmalarımız devam edecektir. Bugün Öğretmenevi bünyesinde bulunan depremzede vatandaşlarımızı ağırladık. İlerleyen süreçlerde diğer kamu, kurum ve hanelerde kalan vatandaşlarımızı ağırlayarak desteklerimizi sürdüreceğiz’’ dedi.