MUŞ (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından pilot il seçilen Muş’ta, ‘Sürdürülebilir Turizm Programı’ çerçevesinde toplantı düzenlendi.

MUŞ (İHA) – Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından pilot il seçilen Muş’ta, ‘Sürdürülebilir Turizm Programı’ çerçevesinde toplantı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Sürdürülebilir Turizm Programı’ çerçevesinde seçilen 16 pilot illerden biri de Muş oldu. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü program çerçevesinde kentte faaliyet gösteren otel yetkilileri ile bir toplantı düzenledi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda turistlerin ağırlanması ve tanıtım çalışmaları konuları ele alındı. İl Kültür Turizm Müdürü Mehmet Şengül başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya şube müdürleri ve otel işletme yetkilileri katıldı. Burada konuşan İl Kültür Turizm Müdürü Mehmet Şengül, yapılan tanıtımlar ile birlikte Muş’a yerli ve yabancı turistleri getirmeye çalışacaklarını ifade ederek, “Bakanlığımız tarafından 81 il arasından seçilen 16 pilot illerden biri de Muş oldu. Bu çerçevede ilimizin kültür ve turizm açısından tanıtılması için çalışmalar yaptık. Burada sizinle yaptığımız toplantının amacı, ilimizdeki tüm destinasyonları ele alıp, onları tanıtmaktır. Bakanlığımız tarafından ilimiz için açılan sosyal medya hesapları üzerinden tanıtım yaparak, yerli ve yabancı turistleri ilimize getirmeye çalışacağız” dedi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz ve Milletvekili Mehmet Emin Şimşek’in destekleri ile iki tane müzenin kente kazandırıldığını belirten Şengül, “Bu müzelerin hayata geçirilmesinden sonra bizim yerli ve yabancı turist sayımızda artışlar oldu. Müzelerin açılması salgın sürecine denk gelmesine rağmen büyük bir gelişim sağladı. Bundan sonra inşallah sizlerle birlikte çok daha güzel olacağına inanıyorum. Bakanlığımızın hassasiyetle üzerinde durduğu ilgili belgelerin, işletmelerimizde olması gerekiyor. Bizler de her zaman olduğu gibi sizlere destek olmaya çalışacağız. Elimizi taşın altına koymalıyız ki, ilimizi en güzel şekilde kalkındıralım” ifadelerini kullandı.

Yaz ayların otellerdeki doluluk oranının yüzde 90’lara kadar çıktığına dikkat çeken Şengül, “Birbirimizle koordineli çalışarak, doluluk oranımızı daha üst sevilere çıkaracağız. Ben tüm otellere eşit şekilde yaklaşıyorum. İlimizdeki hemen hemen tüm otellere gittim. İşletmelerimiz gerçekten çok temiz. Gelecek olan turistlere özverili yaklaşımlarınız olacağından şüphem yok. Her nereden gelirse gelsin, misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayıp öyle uğurlamamız gerekiyor. Çünkü bir turist, daha sonra 100 kişiyi getirebilir. Bu duygu ve düşüncelerle katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim” diye konuştu.