Muş’ta havaların soğuması ile birlikte çay ocaklarında sobalar kuruldu.

Sonbahar mevsiminin kendini iyice hissettirdiği Muş’ta, çay ocaklarında kurulan sobaların etrafını saran vatandaşlar közde patates ve çay eşliğinde sohbet edip güzel vakit geçiriyor. Soba kültürünün yok olmaya yüz tuttuğu Muş’ta çay ocaklarına kurulan sobalarda pişirilen patates, mevsimin vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alıyor. Kasım ayında kurulan sobalar yaklaşık 7 ay kurulu kalıyor.

Sobanın etrafında ısınan vatandaşlar közde patates ve çay eşliğinde 3. Lig’de ve Türkiye Ziraat Kupası’nda başarılı bir performans sergileyen Muşspor’un başarısını konuşarak günlerini geçiriyor.

Havaların soğuması ile birlikte çay ocaklarında soba kurduklarını belirten işletme sahibi Yılmaz Alak, “Muş’ta yaşıyorum. Doğu Anadolu Bölgesi denilince hemen aklımıza kar-kış geliyor. Bizde bu bölgede yaşıyoruz ve hazırlığımızı erkenden yapıyoruz. Sonbaharın kendini iyice hissettirdiği bugünlerde havalarda iyice soğudu. Bizde sobamızı kurduk. Son zamanlarda kurduğumuz sobalarda patates pişiriyoruz. Vatandaşlar tarafından da çokça tercih ediliyor. Patates özellikle soğuk algınlığına karşı çok iyi geliyor. Sobamız yaklaşık 7 ay kurulu kalıyor. 3 ton odun ve 3 ton kömür yakıyoruz. Muş Spor bu sene çok iyi performans sergiliyor. Soba etrafındaki sohbetlerimizin bu sene ki konusu Muş Spor olacak” dedi.

Çay ocağında yanan sobanın etrafında közde patates yediğini ifade eden vatandaşlardan Yaşar Kalır ise “Sonbahar soğukları geldi. Havalar gündüz iyi ama geceleri çok soğuk oluyor. Sobalar bugün itibari ile kuruldu. Bizlerde bu sobaların etrafında ısınıyoruz, patates pişirip yiyoruz. Közde patates çok lezzetli ve çok faydalıdır. Sobanın etrafında toplanıyoruz. Sohbet ediyoruz ve bu şekil geçiyor günlerimiz” ifadelerini kullandı.