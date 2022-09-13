Muş’ta çiftçiler tarafından ekimi yapılan ve özellikle kışın hayvan yemi olarak kullanılan silajlık mısırın hasadına başlandı.

Muş’ta çiftçiler tarafından ekimi yapılan ve özellikle kışın hayvan yemi olarak kullanılan silajlık mısırın hasadına başlandı.

Muş Ovası’nda çiftçiler tarafından ilkbaharda ekimi yapılan silajlık mısırın hasadına başlandı. Merkeze bağlı Kıyık köyünde hasada başlayan çiftçiler, elde ettikleri mısırın bir kısmını kendi hayvanları için ayırırken, bir kısmını da sözleşme yaptıkları firmaya gönderiyorlar.

Kıyık köyünde hasadı yapılan silajlık mısır tarlasında incelemelerde bulunan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, bu yıl silajlık mısırda verimin çok yüksek olduğunu söyledi. Kentte hayvan beslenmesi konusunda çok önemli girdilerden biri olan silajlık mısırın hasadına başladığını anlatan Gün, “Bu yıl havaların yağışlı geçmesi nedeniyle çok büyük bir rekolte bekliyoruz. Şu anda silajlık mısırın boyu 3 metreye ulaşmış durumdadır. Dekara 9 bin ton bekliyoruz. Bunun yanında da silajlık mısır çok kalitelidir” diye konuştu.

Ekimi yapılan silajlık mısırın Tarım ve Orman Bakanlığının istediği tarım modeli şeklinde olduğunu hatırlatan Gün, “Özel bir firmamız köylerde çiftçilerimizle sözleşme yaparak 7 bin dekar üzerinde bir anlaşma sağladı. Muş’ta 2021 yılında 20 bin 80 dekarlık alanda silajlık mısır ekimi gerçekleştirildi ve 96 bin 994 ton elde edildi. Bu yıl özellikle hem iklim şartlarının iyi olması hem de sözleşmeli olmasından dolayı 2022 yılında kent genelinde 20 bin 347 dekar alanda silajlık mısır ekimi yapıldı. Buradan da 132 bin 255 ton gibi bir verim rekoltesi bekliyoruz. Bu da il ekonomisine 106 milyon lira katkı sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

Kıyık köyünde çiftçiler tarafından 4 bin dekar alanda ekim yapıldığını belirten Köy Muhtarı Mustafa Sönmez ise yılın ilk hasadına başladıklarını aktardı. Bu yıl mevsimin yağışlı geçmesi sonucu iyi bir verim aldıklarını aktaran Muhtar Sönmez, “Dekarda yaklaşık 8 bin ton civarında bir verim bekliyoruz. Hasadını yaptığımız silajlık mısırın 24 bin tonunu tırlarla, sözleşme yaptığımız firmaya gönderiyoruz. Ancak girdi maliyetleri çok yüksük olduğundan dolayı çiftçi şikâyetçidir. Devletimizin ÖTV’yi kaldırılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.